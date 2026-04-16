La Federación Sanjuanina de Fútbol terminó con el misterio y confirmó la terna arbitral para el partido más esperado del calendario provincial. El experimentado árbitro sanjuanino Mauro Gómez fue el elegido para dirigir la gran final de la Copa de Campeones 2026 entre Defensores de Boca de Los Berros y Paso de los Andes de Albardón.

Gómez, representante del gremio U.A.D.A, estará acompañado por un equipo de trabajo de amplia trayectoria en el fútbol local: Ruth Díaz será la primera asistente, Martín Baigorria el segundo asistente, mientras que Néstor Nievas cumplirá la función de cuarto árbitro.

Cita de honor en el Barrio Atlético

El encuentro decisivo se disputará este sábado 18 de abril, a partir de las 16:15, en el estadio del Club Atlético Trinidad. Cabe recordar que el certamen cuenta con el firme respaldo del Gobierno de San Juan y otorga un premio mayor para el ganador: la plaza directa para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026-2027.

Cómo llegan los finalistas

El camino a la definición no fue sencillo para ninguno de los dos. El "Xeneize" de Sarmiento llega a esta instancia tras eliminar con autoridad a Racing de Jáchal, demostrando su jerarquía en los momentos críticos. Por su parte, el conjunto albardonero de Paso de los Andes arriba a la final luego de dejar en el camino a Del Carril en una serie vibrante.

Venta de entradas y ubicación

Para garantizar la seguridad y el orden del espectáculo, la organización dispuso la separación de las parcialidades en las tribunas del León:

Público de Defensores de Boca: Ocupará la Popular y Platea Sur.

Público de Paso de los Andes: Se ubicará en la Popular y Platea Norte.

Valores de las entradas:

Platea: $10.000

Popular: $8.000

Menores: Niños mayores de 11 años deberán abonar su entrada de forma obligatoria.

Con el arbitraje confirmado y las parcialidades listas para el aliento, San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta del fútbol federado, donde solo uno alzará el trofeo más federal de la provincia.