El Real Madrid quedó nuevamente envuelto en una fuerte polémica luego de la decisión que tomó la dirigencia tras el escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes días atrás mantuvieron una violenta pelea en el vestuario del club.

La institución española resolvió aplicar únicamente una sanción económica a ambos jugadores y descartar suspensiones deportivas, una medida que generó repercusión en la prensa y entre los hinchas debido a la gravedad del episodio ocurrido en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El conflicto estalló después de un entrenamiento y, según trascendió en medios europeos, la discusión terminó con agresiones físicas. Valverde sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer contra una mesa del vestuario, debió recibir puntos de sutura y fue trasladado a un hospital para controles médicos.

Tras el episodio, el club abrió un expediente disciplinario interno contra ambos futbolistas y analizó distintas sanciones. Finalmente, el Real Madrid optó por cerrar el conflicto con multas cercanas a los 500 mil euros para cada jugador, aunque sin apartarlos del plantel profesional.

La polémica aumentó porque el club decidió mantener a Tchouaméni dentro de la convocatoria e incluso como posible titular para el clásico frente al FC Barcelona, pese a que el episodio todavía mantiene en tensión al vestuario merengue.

El escándalo ocurre en uno de los momentos más delicados de la temporada para el conjunto madrileño, golpeado por los malos resultados deportivos, las lesiones y los conflictos internos. En España incluso comenzaron a circular versiones sobre fuertes divisiones dentro del plantel y reuniones de urgencia de la dirigencia para intentar recuperar la estabilidad del grupo.

Después de varios días de silencio, Valverde publicó un comunicado para intentar bajar la tensión y explicó que el conflicto había sido exagerado públicamente. También trascendió que ambos jugadores se ofrecieron disculpas mutuas antes de que el club diera por cerrado el expediente interno.