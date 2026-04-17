Amenazas de tiroteos en escuelas: San Juan despliega un operativo preventivo

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas encendió alertas en distintas provincias argentinas y también tuvo su correlato en San Juan, donde instituciones educativas activaron protocolos preventivos y pidieron tranquilidad a las familias. Lejos de tratarse de hechos aislados, los episodios forman parte de un patrón que ya fue detectado en al menos una veintena de establecimientos del país.

Los mensajes, con frases como “mañana tiros” o “mañana 17 tiroteo”, aparecieron en paredes, baños, puertas y pupitres. La repetición de consignas, fechas y formatos similares llevó a las autoridades a investigar un posible origen común, en muchos casos vinculado a la circulación de contenidos en redes sociales.

San Juan: prevención, protocolos y llamado a la calma

En San Juan, la situación motivó la rápida intervención de directivos, autoridades educativas, fuerzas de seguridad y áreas de Salud Pública. A partir de la detección de mensajes intimidatorios en algunas escuelas, se desplegaron operativos preventivos y se reforzaron los canales de comunicación con las familias.

En ese marco, este viernes 17 de abril las escuelas de la provincia amanecieron con presencia policial en sus ingresos y alrededores, como parte de un abordaje preventivo coordinado entre el Ministerio de Educación y las fuerzas de seguridad. La medida busca brindar tranquilidad, disuadir cualquier conducta riesgosa y acompañar el normal desarrollo de la jornada escolar.

Desde las instituciones remarcaron que, si bien los mensajes generan preocupación, el objetivo principal parecería ser la intimidación y la viralización del temor más que la concreción de hechos violentos. En esa línea, insistieron en sostener la calma y evitar decisiones apresuradas basadas en información no verificada.

“Queremos llevar tranquilidad: estamos atentos y trabajando para que la escuela siga siendo un espacio seguro para todos”, expresaron en comunicados dirigidos a la comunidad educativa.

Además, se promovieron espacios de diálogo en las aulas para abordar lo ocurrido, reflexionar sobre el impacto de este tipo de acciones y reforzar el uso responsable de las redes sociales.

Un fenómeno extendido y bajo investigación

Casos similares se registraron en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. En algunos establecimientos, como el Colegio Carlos Pellegrini o el Instituto del Club Vélez Sarsfield, las amenazas también obligaron a activar protocolos que incluyeron la intervención policial y judicial.

Las investigaciones apuntan a identificar si existe una coordinación detrás de estos mensajes, posiblemente relacionada con desafíos virales o dinámicas de imitación en entornos digitales. Autoridades educativas señalaron la presencia de “un hilo común” en la forma en que fueron escritos los mensajes, las fechas elegidas y su rápida difusión.

Impacto en la comunidad educativa

Más allá de la veracidad de las amenazas, el efecto emocional en estudiantes, docentes y familias es significativo. “Fue bastante traumatizante para muchos”, relató un padre de una de las instituciones afectadas, al describir cómo los mensajes se viralizaron rápidamente en grupos de WhatsApp y redes sociales.

La circulación de información sin verificar amplificó la preocupación. “Hay mucha desinformación también. Terminan desinformándose con todo”, agregó, en referencia al impacto de los rumores en la toma de decisiones familiares.

En este contexto, las escuelas reforzaron el acompañamiento institucional, promoviendo el diálogo y la contención, especialmente entre los estudiantes más jóvenes.

Prevención y responsabilidad compartida

Las autoridades coinciden en que la respuesta debe centrarse en la prevención, la educación digital y el trabajo conjunto entre escuelas y familias. Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de:

Conversar con niños y adolescentes sobre lo ocurrido, sin generar alarma innecesaria.

Fomentar el uso responsable de redes sociales y canales de mensajería.

Informar de inmediato a las autoridades ante cualquier mensaje o situación sospechosa.

Supervisar el entorno familiar y garantizar que no haya acceso a elementos peligrosos.

También se subraya que realizar amenazas, incluso como “broma”, tiene consecuencias legales y puede generar situaciones de riesgo real.