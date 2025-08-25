El Hospital Marcial Quiroga avanza en la modernización de su infraestructura hospitalaria. En este marco, el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, visitó y supervisó las nuevas instalaciones del Servicio de Esterilización, acompañado por el secretario Técnico Alejandro Navarta.

Este servicio constituye un área crítica de apoyo hospitalario que garantiza la disponibilidad de productos médicos estériles, esenciales para la práctica clínica y quirúrgica. Funciona de manera ininterrumpida las 24 horas, todos los días del año, bajo un modelo unidireccional que previene la contaminación cruzada a través de áreas diferenciadas: No Críticas, Semicríticas y Críticas.

Con equipos modernos y áreas renovadas, el servicio de esterilización refuerza la calidad hospitalaria.

Entre las mejoras realizadas se destacan la ampliación del área de lavado, con nuevas bachas, sistema de tratamiento de agua y aire comprimido filtrado; la instalación de ventanas de transferencia para el paso seguro de material limpio; y la optimización del acondicionamiento, con accesos diferenciados para material reprocesado y textiles.

Autoridades de Salud supervisaron la modernización del área de esterilización del nosocomio.

Además, se incorporaron nuevos equipos de autoclaves y estufas de calor seco, se amplió el almacenamiento de productos estériles con conexión directa al bloque quirúrgico, y se realizó la renovación integral del sistema eléctrico e iluminación, junto con la construcción de una sala de estar para el personal.

La modernización del servicio de esterilización fortalece la atención médica en el Marcial Quiroga.

Con estas obras, el Hospital Marcial Quiroga refuerza su compromiso con la bioseguridad y la atención segura, consolidando el rol estratégico del Servicio de Esterilización en beneficio de toda la comunidad sanjuanina.