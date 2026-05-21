El Club Atlético Trinidad vive horas de renovación. Tras la salida de Lucas Giuliani, la comisión directiva del León oficializó la llegada de Maximiliano "Pachi" Pascual para conducir los destinos del primer equipo en la recta final de la temporada.

El experimentado exdelantero y exentrenador de Alianza llega al conjunto de Rawson con la misión clara de asegurar la clasificación. Estará acompañado en el cuerpo técnico por Fabricio "Titi" Paz, conformando una dupla que buscará inyectar aire fresco al plantel antes del choque decisivo.

Un debut de fuego

El tiempo de trabajo será mínimo. Pascual tendrá su bautismo de fuego este mismo sábado, desde las 16:00 horas, cuando Trinidad reciba a Colón Junior en el predio de Rawson. El encuentro corresponde a la fecha 17, jornada que es determinante para las aspiraciones del "León" en el torneo.

El balance de la salida

La gestión de Lucas Giuliani llega a su fin dejando números equilibrados en su registro: al frente del equipo en 16 compromisos, cosechó cinco triunfos, siete empates y sufrió cuatro derrotas. Ahora, la dirigencia apuesta por la trayectoria de Pascual para revertir la imagen y sellar el pase a la siguiente fase.

El plantel trinitario ya se encuentra pensando en las órdenes de su nuevo estratega, con la mente puesta exclusivamente en el duelo ante el "Merengue", una verdadera final que marcará el futuro inmediato del club en la competencia.