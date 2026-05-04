Ana Zabala adelantó la mirada sanjuanina que tendrá la cobertura del Mundial de GRUPO HUARPE

GRUPO HUARPE se prepara para un despliegue histórico. Con el objetivo de llevarle a cada sanjuanino el minuto a minuto del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el medio ya puso en marcha su operativo con dos enviados especiales. Ana Paula Zabala ya se encuentra en el exterior preparando el terreno para lo que será una cobertura multiplataforma sin precedentes, a la que luego se sumará Mauricio Laciar.

La primera transmisión ocurrió en "El Café de la Política", allí Ana Paula compartió sus sensaciones, el enfoque que le dará a sus crónicas y la esencia del evento más allá de lo estrictamente deportivo. "Creo que en este mundial también se va a disfrutar mucho. Siempre los mundiales son una ocasión para, además de hablar de fútbol, conocer lugares, experiencias, culturas distintas", explicó.

Sobre el contexto del campeonato, Zabala destacó que "este mundial se va a vivir quizás de una manera muy intensa, porque bueno, somos los campeones del mundo y la pasión con la cual vamos ya es otra". Además, adelantó que buscará compartir historias, momentos y también relatos de comprovincianos que hayan en cada sede.

El desafío de las sedes no tradicionales

La periodista ya puso la lupa en ciudades como Dallas y Kansas, donde Argentina jugará sus primeros partidos y que no suelen ser los destinos turísticos habituales. "No son lugares tan turísticos, pero sí tienen muchísimas cosas interesantes que vamos a estar compartiendo", señaló. "Había leído del tema del estadio más ruidoso del mundo (en Kansas), pero el tema de las comidas, las costumbres, lugares turísticos también están buenísimos. Vamos a llegar unos días antes como para ir preparando el terreno, ir conociendo todo eso, que está muy bueno", agregó.

También reflexionó sobre la percepción de nuestro país en el exterior: "Es una buena oportunidad para saber qué sabe el mundo sobre nosotros. Por ahí cuando te preguntan de dónde sos, y vos decís de Argentina, uno espera que le digan Argentina, Messi, el mate, el asado, y tanta gente no tiene idea de dónde es la Argentina. También es una buena oportunidad para saber qué sabe el mundo sobre nosotros". "Lo que voy a hacer en esta ocasión es mostrar y pintar un poco cómo se vive el Mundial desde el punto de vista sanjuanino", expuso.

Un diario de viaje celeste y blanco

La cobertura del GRUPO HUARPE incluirá sus diferentes plataformas con un formato de diario de viaje que comenzará mucho antes del partido inaugural. "En mi caso, un diario de viaje donde van a poder disfrutar todos aquellos que lo vean por la tele van a poder disfrutar de esa otra parte que es fuera de la cancha, pero que también tiene que ver con lo que es un Mundial, que es una fiesta de las naciones", concluyó Ana Paula.

Los sanjuaninos podrán seguir cada paso de los enviados especiales a través de Huarpe TV, Radio Mitre San Juan y todos los formatos digitales del diario, con sorteos, juegos y la mirada local que caracteriza al medio.