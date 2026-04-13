El diputado nacional Cristian Andino, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo la adopción de medidas urgentes que permitan normalizar el funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud, destinado a garantizar la cobertura médico-asistencial de personas con discapacidad en todo el país. La propuesta busca asegurar la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones esenciales.

La iniciativa pone el foco en las dificultades que atraviesa el programa, marcadas por demoras en los pagos a prestadores, desactualización de aranceles y problemas en el acceso a servicios clave. Este escenario ha generado complicaciones en la continuidad de tratamientos, provisión de medicamentos, prestaciones de rehabilitación y transporte para pacientes. La situación impacta de manera directa en los beneficiarios que dependen exclusivamente de este sistema.

El proyecto solicita la regularización de los pagos adeudados a prestadores y la actualización de los valores prestacionales acorde a los costos actuales del sistema de salud. Además, plantea garantizar la continuidad, calidad y accesibilidad de las prestaciones, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento, autorización y auditoría.

También se incluye la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre beneficiarios y prestadores, así como reforzar la articulación entre Nación y provincias para optimizar la implementación del programa. Estas acciones apuntan a corregir fallas estructurales que afectan su funcionamiento.

El Programa Incluir Salud resulta fundamental para personas que no cuentan con cobertura de obra social y dependen de este sistema para acceder a servicios médicos. En muchos casos, se trata de tratamientos, medicamentos y prestaciones de alto costo que no podrían ser afrontados de manera particular, lo que vuelve indispensable su correcto funcionamiento.

“Estamos frente a una situación que requiere respuestas concretas. Es fundamental garantizar el acceso a la salud, especialmente para quienes más lo necesitan”, expresó Andino.

El proyecto fue acompañado por diputadas y diputados del bloque Unión por la Patria, entre ellos Jorge Chica, Juan Marino, Ana Ianni, Pablo Todero, Hilda Aguirre, Ariel Rauschenberger, Martín Aveiro, Roxana Monzón, Gabriela Pedrali, Lorena Pokoik, Jorge Araujo y José Gómez. Los firmantes respaldaron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones de salud para personas con discapacidad.