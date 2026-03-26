El diputado nacional Cristian Andino presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca promover el uso de jugos naturales en la elaboración de bebidas analcohólicas, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

La iniciativa plantea modificar el régimen de impuestos internos para incentivar a la industria a incorporar jugos de frutas y vegetales en reemplazo de endulzantes altamente procesados, como el jarabe de maíz de alta fructosa, hoy ampliamente utilizado en el sector.

“Lo que estamos proponiendo es que las bebidas empiecen a utilizar jugos de fruta como endulzantes. Esto tiene que ver con ayudar a las economías regionales y también con mejorar la calidad de salud”, explicó Andino en diálogo con el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1.

Cristian Andino presentó la iniciativa en Diputados. (Foto: archivo).

Un cambio en la composición de las bebidas

El proyecto propone un esquema que favorece la incorporación de ingredientes naturales. En términos concretos, establece beneficios impositivos para las bebidas que contengan jugos naturales, generando un incentivo directo para modificar sus fórmulas.

Según el texto de la iniciativa, las bebidas analcohólicas tendrán una alícuota general, pero aquellas que incluyan al menos un 10% de jugos naturales verán reducida significativamente la carga tributaria, e incluso podrían quedar exentas si el contenido de fruta supera el 20% .

“La idea es premiar a quienes incorporen jugos naturales y desincentivar el uso de productos altamente procesados”, sostuvo el legislador.

Salud y alimentación: el eje de la propuesta

Uno de los fundamentos centrales de la iniciativa está vinculado al impacto en la salud. El proyecto advierte sobre el consumo creciente de ingredientes artificiales en bebidas y propone avanzar hacia alternativas más naturales.

“Los jugos de frutas tienen antioxidantes, son antiinflamatorios, fortalecen el sistema inmune, mejoran la circulación y reducen el colesterol. Son productos naturales frente a otros que son totalmente procesados”, planteó Andino.

En esa línea, los fundamentos del proyecto destacan que el consumo excesivo de endulzantes como el jarabe de maíz de alta fructosa ha sido asociado a problemas metabólicos, mientras que los productos derivados de frutas aportan nutrientes y compuestos beneficiosos para el organismo .

“El Estado no puede mirar al costado. Tiene que promover hábitos más saludables”, agregó.

Impacto productivo y eje en el mosto

Más allá del enfoque sanitario, la iniciativa apunta a dinamizar las economías regionales. En provincias como San Juan, donde la vitivinicultura es una actividad estratégica, el proyecto tiene un impacto directo sobre uno de sus productos más representativos: el mosto.

Aunque el texto menciona el uso de jugos concentrados de frutas —especialmente de uva—, en la práctica esto abre la puerta a un mayor protagonismo del mosto como endulzante natural en la industria de bebidas .

Se trata de una fortaleza productiva de San Juan, con capacidad instalada y volumen exportable, que podría encontrar en este esquema un nuevo mercado interno.

“Esto también tiene que ver con un momento crítico que atraviesa la vitivinicultura. Es una herramienta para generar demanda de jugos de fruta”, explicó el diputado.

El proyecto también pone el foco en el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales, promoviendo el agregado de valor en origen y la diversificación productiva en distintas regiones del país .

Andino se adelantó

La presentación del proyecto también se inscribe en un escenario político más amplio, donde San Juan y Mendoza avanzan en una iniciativa similar conocida como “Ley del Mosto”, que por San Juan impulsa la diputada nacional Nancy Picón, que responde al liderato del gobernador Marcelo Orrego.

Ese proyecto, que aún está en etapa de elaboración, cuenta con respaldo técnico y sectorial, tras un acuerdo firmado entre el Ministerio de Producción, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem), con el objetivo de fortalecer su fundamentación científica y productiva.

La propuesta busca, al igual que la de Andino, promover el uso de jugos naturales —especialmente el mosto— como alternativa a los endulzantes artificiales, en un contexto atravesado por la discusión sobre alimentación saludable y agregado de valor.

Sin embargo, el movimiento de Andino en el Congreso marca un dato político: fue el primero en formalizar la iniciativa a nivel legislativo nacional, adelantándose a un proyecto que todavía se encuentra en etapa de redacción final.