El Tren de Capital Humano comenzó este miércoles su despliegue en Cañada Honda con un operativo que reúne atención médica, trámites de documentación, servicios sociales y propuestas culturales. El dispositivo, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, forma parte de un esquema itinerante que busca acercar prestaciones estatales a zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

La actividad es coordinada por la Subsecretaría de Políticas Territoriales y la Dirección Nacional de Articulación Territorial, encabezadas por Mariano Uset y Tomás Basil. Según indicaron los funcionarios, más de 6.000 sanjuaninos ya pasaron por el operativo desde el inicio de la gestión nacional.

“Queremos llegar al interior del interior”, sostuvo Uset durante la presentación del tren en San Juan. “A veces para el porteño el interior es cualquier provincia, pero las capitales provinciales también tienen su interior y ahí es donde más necesaria es la presencia del Estado”, agregó.

El operativo incluye presencia de ANSES y Renaper, además de controles médicos, servicios de fonoaudiología y un vagón cultural con participación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. También funciona el programa “Ver para ser libres”, que realiza controles oftalmológicos y entrega anteojos gratuitos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Atención médica y entrega de anteojos

Uno de los ejes principales del operativo es la atención visual para chicos en edad escolar. Según explicó Basil, el dispositivo cuenta con una fábrica móvil de anteojos instalada dentro del tren.

“Hacen el control de agudeza visual y en tres minutos fabricamos y entregamos el anteojo sin costo”, detalló el funcionario. “Entregar un anteojo a un chico es una herramienta de autonomía y desarrollo para que no interrumpa su calendario escolar”, agregó.

Desde el área nacional aseguraron que, entre los trenes y los dispositivos móviles desplegados en distintas provincias, ya atendieron a casi 40.000 chicos en controles oftalmológicos y superaron los 30.000 anteojos entregados.

Dispositivos en todo el país

El operativo que llegó a San Juan funciona en simultáneo con otros dispositivos desplegados en distintas provincias. Actualmente, el Ministerio de Capital Humano trabaja con ocho unidades móviles, entre micros y trenes ferroviarios.

Basil explicó que uno de los trenes de trocha angosta había sido encontrado abandonado y vandalizado en Tucumán al inicio de la gestión nacional. “Después de seis meses lo pusimos nuevamente en funcionamiento y el primero de junio comenzará a recorrer Chaco”, indicó.

Según detallaron los funcionarios, el objetivo es alcanzar localidades alejadas donde muchas veces no existen oficinas permanentes de organismos nacionales o servicios médicos especializados.

“Hace poco estuvimos en una localidad de Salta a la que solo se llega atravesando Bolivia. Son lugares postergados donde este tipo de dispositivos hacen una diferencia concreta”, afirmó Uset.