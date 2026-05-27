La maldad que Jorge Rial le hizo a la Niña Loly para alejarla de la farándula

La separación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale ocurrió a mediados de 2015, pero las secuelas de esos tres años de amor siguen generando impacto en la farándula argentina.

Aunque la modelo cordobesa eligió un perfil bajo y se mudó a Estados Unidos para cuidar su salud mental, el periodista Lío Pecoraro trajo al presente los motivos más oscuros de aquel distanciamiento. Durante una emisión de El Run Run del Espectáculo, el conductor recordó una charla reveladora que cambió la percepción sobre el retiro mediático de la joven.

Pecoraro fue contundente al reconstruir los hechos de hace más de 10 años y explicar el temor que paralizaba a la modelo en aquel entonces. Según sus palabras, “La Niña Loly en un móvil que nos dio con (Carlos) Monti nos dijo que tenía miedo de hablar por miedo a que la deje sin trabajo (por Rial)”. Esta inquietante frase cobró un nuevo sentido con el paso del tiempo, especialmente al observar cómo la carrera de Antoniale se detuvo abruptamente tras el final del noviazgo.

El relato periodístico profundizó en la supuesta influencia que el conductor ejercía en el medio para cerrar puertas laborales. El periodista detalló que “La Niña Loly nos dijo: no quiero hablar de Rial porque tengo miedo de que me deje sin trabajo. Y la dejó sin trabajo. Porque él ante cámara dice 'no la contraten más a Mariana Antoniale'”. Estas declaraciones pintan un panorama complejo sobre las presiones que habría sufrido la mujer antes de decidir alejarse definitivamente de las cámaras y los flashes.

Finalmente, se abordó el detonante que destruyó la confianza en la pareja y puso fin a la relación. La ruptura no fue pacífica y estuvo marcada por una supuesta infidelidad que salió a la luz.

Al respecto, Pecoraro cerró el tema de forma directa preguntando “¿Y por qué el termina con Mariana Antoniale? Por Marianela Mirra, porque La Niña Loly le descubre ese coqueteo”. Aquel descubrimiento fue el punto de quiebre definitivo para una de las historias de amor más mediáticas de la última década.