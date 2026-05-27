La caída de River Plate en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano dejó secuelas deportivas y también disciplinarias. En las últimas horas se conocieron los fuertes insultos que Eduardo “Chacho” Coudet lanzó contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras el polémico cierre del encuentro, una situación que podría derivar en una dura sanción para el entrenador millonario.

Según trascendió, luego del empate parcial de Belgrano mediante un penal sancionado a instancias del VAR por mano de Lautaro Rivero, el DT explotó contra la terna arbitral. “Es una vergüenza, sos un ladrón. Sos un hijo de puta, nos cagaste”, habría sido una de las frases que lanzó Coudet contra Falcón Pérez antes de ser expulsado.

Además, las cámaras captaron otro fuerte reclamo del entrenador mientras la terna se dirigía al túnel del estadio Mario Alberto Kempes. “Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha”, gritó el técnico, recordando anteriores definiciones polémicas que vivió en Córdoba cuando dirigía a Rosario Central.

La tensión aumentó en los minutos finales del partido y el árbitro decidió expulsar a Coudet antes del pitazo definitivo, impidiéndole incluso participar de la conferencia de prensa posterior a la derrota.

Ahora, el Tribunal de Disciplina analiza el informe elevado por Falcón Pérez y todo indica que el DT podría recibir una suspensión superior a las cuatro fechas, sanción que sería de cumplimiento efectivo. De confirmarse, el Chacho no podría estar en el banco durante buena parte del inicio del próximo campeonato.

La derrota ante Belgrano significó un golpe duro para River, que estuvo muy cerca de conquistar su primer título bajo la conducción de Coudet pero terminó perdiendo 3-2 en una final cargada de polémicas y reclamos arbitrales.