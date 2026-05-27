Tras el amargo sabor que dejó la caída en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, River Plate tiene la oportunidad de cambiar el chip y enfocarse en su objetivo internacional. Este miércoles, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet se medirá ante Blooming en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario llega a este compromiso como el líder absoluto de su zona y depende de sí mismo para sellar su pasaporte a los octavos de final. Un empate le bastará para asegurar la clasificación directa. Incluso, en un escenario donde el resultado no acompañe, River podría avanzar si Carabobo no logra imponerse ante Bragantino.

El encuentro está pautado para las 21.30 y contará con la transmisión oficial de ESPN y Disney+. La conducción arbitral estará a cargo del peruano Roberto Pérez.

River Plate saldrí a la cancha con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

En tanto que Blooming lo hará con Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Para los dirigidos por Coudet, este choque no solo es una oportunidad deportiva para avanzar en la competencia, sino también una prueba de carácter necesaria para sanar las heridas tras la reciente definición del torneo local. La hinchada, una vez más, dirá presente con la esperanza de ver a su equipo consolidar el buen andar en el certamen continental.