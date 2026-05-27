El postre de frutos rojos que parece de pastelería y es muy simple de hacer

La cocina casera tiene sus secretos y esta vez llega de la mano de Gloria Tonin, quien diseñó una propuesta pensada originalmente para agasajar a una amiga. Se trata de una tarta de frutos rojos que destaca por su sencillez extrema, ideal para quienes buscan resultados profesionales sin pasar horas amasando. La receta permite utilizar 380 gramos de frutos congelados, lo que facilita su preparación en cualquier momento del calendario.

Para iniciar la base se necesitan 200 gramos de manteca pomada, 80 gramos de azúcar impalpable y 200 gramos de harina 0000, además de un toque de esencia de vainilla. El procedimiento es directo ya que consiste en batir la manteca con el azúcar y luego incorporar la harina sin necesidad de trabajar la masa manualmente. La creadora comparte un consejo fundamental al decir que "Un secretito: no escatimar en la calidad de los ingredientes para que sea realmente espectacular, con una masa quebradiza y muy suave".

El armado requiere una tartera de 20 centímetros con fondo desmontable previamente enmantecada. Se utiliza gran parte de la mezcla para la base, levantando los bordes con una cuchara, y se lleva al horno a 180 grados durante 10 minutos. Mientras tanto, se elabora una mermelada casera cocinando los frutos con 165 gramos de azúcar y una cucharada de jugo de limón hasta que la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla.

Sobre las variantes posibles, la autora indica que "Ella misma sugiere hacerla con manzanas, con membrillo o batata estilo pastafrola, o con una buena mermelada de frutos rojos comercial, para variar los sabores y ahorrar pasos". Una vez que la base está lista, se cubre con el relleno y se utiliza el resto de la masa con una manga para formar el tradicional enrejado superior antes del horneado final hasta que dore.

Inspirada en la famosa Linzer Torte europea, esta versión nacional recomienda usar una variedad de frambuesas, arándanos, moras y frutillas para potenciar el sabor. Es fundamental dejar que la tarta repose unas horas para que el relleno tome cuerpo y logre esa consistencia perfecta de confitería que deleita a todos los comensales.