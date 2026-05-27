Un joven pelea por su vida tras ser chocado por una camioneta por detrás

Joaquín Camacho, conocido por sus amigos como Kuki, atraviesa un momento sumamente delicado tras protagonizar un violento siniestro vial en la zona del barrio Itatí. El joven circulaba en su motocicleta cuando fue impactado desde atrás por una camioneta que era conducida por otro joven. Debido a la magnitud del choque, Camacho fue trasladado de urgencia con heridas de extrema gravedad.

Los profesionales médicos informaron que el paciente presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, además de múltiples contusiones cerebrales y diversos politraumatismos. Por esta razón, el joven permanece bajo permanente monitoreo médico en un centro asistencial. Las impactantes imágenes que circulan muestran los daños materiales en los vehículos y la angustia vivida segundos después de la colisión.

Aunque la mecánica oficial todavía se investiga para establecer responsabilidades, algunos testigos afirmaron que la camioneta se desplazaba a alta velocidad cuando se produjo el impacto.

Mientras la justicia trabaja en el caso, el entorno del joven se refugia en la espiritualidad. Sus allegados manifestaron que "Pedimos oración por Joaquín Camacho. La fe mueve montañas" a través de distintas publicaciones en redes sociales que se volvieron virales.