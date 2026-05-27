Liga Sanjuanina confirmó la programación de cuartos de final del Torneo Apertura

La emoción del fútbol local llega a su punto de ebullición. Tras una fase regular apasionante, la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación oficial para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, donde ocho equipos lucharán por mantener vivo el sueño de consagrarse campeones.

El certamen, que reúne a los mejores exponentes de la Primera División, tendrá acción entre el sábado y el domingo, con partidos de alto voltaje en distintos escenarios de la provincia.

La jornada se abrirá el sábado con dos duelos clave, mientras que el domingo se completará la llave con los compromisos restantes. El sábado Minero se medirá con Alianza en cancha de Atenas y Colón Junior enfrentará a Unión de local. Ambos encuentros se juegan desde las 16.

Por otra parte, Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum se enfrentarán el domingo 31 de mayo en el Este de la provincia, desde las 16 horas. En tanto que Desamparados y Peñarol se medirán desde las 17 horas en cancha de Desamparados.

Con el trofeo en el horizonte, los protagonistas ya palpitan una etapa definitoria donde el margen de error es nulo. Los sanjuaninos ya preparan el aliento para seguir de cerca a sus equipos en un fin de semana que promete fútbol de alto vuelo.