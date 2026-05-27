Hallaron muerto a una persona en situación de calle en Avenida España

La mañana de este miércoles estuvo marcada por un operativo policial y judicial en plena Capital, luego del hallazgo sin vida de una persona en situación de calle sobre Avenida España, entre Avenida Córdoba y calle General Paz, frente a un reconocido local comercial dedicado a la venta de pescados.

Según las primeras informaciones, fueron vecinos y transeúntes de la zona quienes dieron aviso al 911 al advertir que la persona permanecía acostada desde hacía un tiempo prolongado sin registrar movimientos, situación que despertó preocupación y motivó la intervención de las autoridades.

Tras el llamado, personal policial y equipos de emergencia llegaron al lugar y constataron el fallecimiento. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales.

Fuentes allegadas al caso confirmaron que la víctima era una persona en situación de calle. Si bien las primeras hipótesis apuntan a una muerte por causas naturales, las circunstancias del deceso aún son materia de investigación y no se descarta ninguna línea hasta contar con mayores precisiones. Además, se supo que el fallecido padecía diabetes.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias de rigor, la escena permaneció bajo resguardo policial para determinar con exactitud qué ocurrió. La investigación continúa abierta.