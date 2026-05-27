El impactante vestido blanco de Pampita que es furor este invierno

Carolina Ardohain volvió a posicionarse como un referente de la moda al presentar una propuesta que rompe con los esquemas habituales. La modelo, conocida popularmente como Pampita, dejó de lado los tonos oscuros que suelen dominar esta época del año para apostar por un conjunto totalmente blanco. Esta elección en Revista Pronto demostró que el minimalismo y la luminosidad son grandes aliados para enfrentar las bajas temperaturas con elegancia y sensualidad.

La conductora se lució con un vestido ajustado al cuerpo que resaltaba por su diseño asimétrico y una sola manga larga, detalle que elevó la sofisticación del look. El diseño monocromático incluía detalles drapeados que ayudaron a estilizar su figura, convirtiendo a esta prenda en una opción ideal para sumar un aire refinado. Para lucir este estilo hay que elegir cortes minimalistas y telas sofisticadas que aporten movimiento.

Este estilismo se volvió viral rápidamente en las redes sociales y ya es señalado como una gran inspiración para eventos o cenas. Las claves para imitarlo consisten en combinar el blanco con maquillajes cálidos o uñas oscuras para generar contraste, tal como el tono bordó que eligió la modelo.

También es importante sumar accesorios discretos para mantener la armonía visual del outfit. La propuesta deja una lección clara para esta temporada: no hay que temerle a los colores claros cuando se busca un resultado que nunca pasa de moda.