Encontraron a Ana Lía Corte, la mujer desaparecida hace un mes en Bariloche

Un nudo en la garganta recorre las calles de Bariloche tras confirmarse la noticia que nadie quería escuchar. El cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que se desempeñaba como profesora de yoga y era buscada intensamente desde el pasado ocho de mayo, fue localizado este martes por la tarde en un barranco de la zona de La Barda. El hallazgo se produjo luego de casi tres semanas de operativos y rastrillajes constantes que mantuvieron en vilo a toda la región de Río Negro.

Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso inmediato a la Policía tras encontrar el cuerpo en el lugar mencionado, permitiendo que los familiares confirmaran la identidad ante las autoridades. Durante los 20 días que duró la incertidumbre, amigos y allegados formaron una red solidaria y cuentas en redes sociales para coordinar datos y realizar rastrillajes vecinales de manera independiente.

Ante este desgarrador desenlace, el Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado de los restos hacia la morgue del hospital zonal. Allí, el Cuerpo Médico Forense llevará adelante la autopsia necesaria para establecer con precisión tanto la causa fehaciente como la data de la muerte, datos que resultarán determinantes para la investigación judicial.

El círculo íntimo de la docente expresó su dolor a través de mensajes cargados de afecto en un impacto que reavivó el dolor en la comunidad andina. Su prima, Cecilia Corte, la recordó en sus redes sociales como una persona "alegre, cariñosa y familiera" mientras destacaba su generosidad y agradecía los últimos audios que compartieron.

Por su parte, su esposo Miltón Marques manifestó su "gratitud hacia la comunidad por el apoyo recibido" durante los 26 años que caminaron juntos. Desde el equipo oficial de búsqueda también despidieron a "Anita" con una imagen que resalta su "alegría infinita" y cerraron con un emotivo "Gracias por tu alegría infinita" en honor a su memoria.