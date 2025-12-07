Andy Chango y la revelación de su futuro tras la fama de MasterChef

Andy Chango, el multifacético artista de 55 años conocido como cantante, compositor, escritor y ahora también actor, atraviesa un gran momento profesional impulsado por su participación en Masterchef Celebrity, el reality de cocina conducido por Wanda Nara. Aunque no es un experto culinario, Chango ha logrado avanzar en el programa y ha conquistado el corazón del público con su singular personalidad y sus ritmos pausados.

A pesar de su actual alegría por su desempeño en el reality de Telefe, Chango confesó que aceptar la invitación para formar parte del ciclo no fue sencillo. "Es una locura lo que estoy haciendo. El primer día que llegué dije: '¿Qué hago acá?'". No obstante, el músico reconoció que el programa tiene algo que "te va envolviendo".

Chango admite que el inicio estuvo marcado por sus prejuicios: "Acá la gente no tiene nada que ver conmigo. Son deportistas, periodistas, influencers". Esto hizo que se sintiera "solo" el primer día. Sin embargo, la experiencia le resultó una "linda lección", ya que con el tiempo se dio cuenta de que "todos tienen onda y cada uno a su manera". El artista aseguró: "Estoy integrado y muy contento".

Respecto a cómo fue convencido para participar, Chango explicó que su primera reacción fue decir "que no". No obstante, el precedente de un amigo lo hizo reconsiderar: "Yo sabía que había estado Joaquín Levington, que es amigo, y dije: 'Ojo, si Joaquín pudo, yo puedo'". Además, el entorno ejerció presión: "Algo tiene Masterchef y el trabajo en general, de que todas las voces te dicen: 'Agarralo, aprovechá, agarralo, aprovechá'". Señaló que tanto La Negra Vernaci como sus amigos, incluidos músicos, lo impulsaron: "Todos me decían: 'Tenés que estar'. Algunos, pienso, también por el morbo de verme ahí. ¡No sé si lo hacían por bondad!".

Aunque disfruta la experiencia, Chango admite que "es muy desgastante". Una vez dentro, todo fluye en un "show de Truman" o un "mundo aparte". Al salir a la realidad, el músico se siente "agotado. Tengo otras cosas que hacer".

Entre esas "otras cosas", el artista reveló proyectos emocionantes. En diálogo exclusivo con Nico Peralta, anunció que está "preparando disco en vivo en Niceto para el 11 de diciembre, después de muchos años de no hacer rock". El proyecto es ambicioso: "Armé una banda y vamos a hacer un tremendo concierto, a 25 años de un disco mío que se llamó Las fantásticas aventuras del Capitán Angustia. Habrá varios invitados y estamos ensayando".