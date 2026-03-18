El régimen de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Ismail Khatib, en medio de una escalada de tensión regional y tras una serie de ataques contra altos mandos del país. La información fue difundida por fuentes oficiales, que no precisaron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, lamentó la pérdida y la vinculó con otras recientes bajas dentro de la estructura del poder. “Estos golpes nos dejan desconsolados”, expresó el mandatario, quien al mismo tiempo sostuvo que el gobierno continuará “con más fuerza que nunca”.

Khatib ocupaba un rol central dentro del Ministerio de Inteligencia desde 2021. Durante su gestión, el organismo tuvo un papel activo en el control interno y en las operaciones vinculadas a la seguridad del Estado. Su figura estaba asociada al seguimiento de opositores, la vigilancia y la respuesta frente a protestas registradas en los últimos años.

De acuerdo a reportes internacionales, su muerte se suma a la de otros funcionarios de alto rango, como Ali Larijani y Aziz Nasirzadeh, en el marco de ataques atribuidos a fuerzas extranjeras. Estas bajas impactan en la estructura de seguridad del país, en un contexto de creciente confrontación.

En paralelo, Irán mantiene su postura frente al escenario internacional y continúa con acciones militares en la región. El último balance oficial, difundido a comienzos de marzo, reportó más de 1.200 fallecidos en el marco de los ataques, aunque no se actualizaron las cifras.

Pese a las pérdidas en su cúpula, el gobierno iraní no anunció cambios en su estrategia. Por el contrario, ratificó su política de respuesta y el mantenimiento de sus operaciones tanto en el plano interno como externo.