El grave episodio registrado el pasado domingo por la noche en las inmediaciones del estadio de Sportivo Desamparados, donde un hombre resultó herido de un disparo en el pie, aceleró los tiempos políticos y de seguridad en la provincia. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó a DIARIO HUARPE que esta semana habrá una reunión clave con las autoridades del club puyutano y con el presidente de la Liga, Juan Valiente.

"Primero hay que marcar que fue en el exterior del estadio, pero no obstante ello, se va a trabajar con las autoridades. Vamos a fortalecer y adelantar el trabajo de Tribuna Segura en espectáculos donde ya podemos definir que puede haber problemas", explicó Delgado.

Uno de los puntos más tensos de la futura reunión será el pedido de colaboración directa a los directivos. Para el Gobierno, el conocimiento que los dirigentes tienen de su propio público es una herramienta que hasta ahora no se ha explotado al máximo.

"Se le va a pedir la responsabilidad de definir quiénes son las personas que cometen delitos o contravenciones. Esa información hoy es muy difícil de acceder y vamos a pedir el compromiso inmediato. Los dirigentes conocen tanto al futbolista como a los entrenadores y al público que asiste", sentenció el secretario.

El control fuera del estadio

Respecto al operativo del domingo, Delgado defendió la actuación policial dentro de la cancha, asegurando que el "antes y durante" estuvo controlado por los efectivos adicionales y personal de apoyo. Sin embargo, el ataque con arma de fuego se produjo fuera del anillo de control inmediato.

"Lo otro se produjo fuera del estadio y ahora vamos a avanzar para que el control también abarque el exterior lo más que se pueda. El aporte debe ser tanto del club como del Estado", señaló el funcionario, reconociendo que la Policía de San Juan debe equilibrar estos eventos con la seguridad de toda la provincia.

¿Hay voluntad de cambio?

Pese a la gravedad del hecho, Delgado se mostró optimista respecto al diálogo con los referentes del fútbol sanjuanino. "En las últimas reuniones hay una voluntad manifiesta de colaborar directamente y de forma responsable para erradicar la violencia", concluyó.

La investigación por el disparo continúa bajo secreto de sumario, mientras la Secretaría de Seguridad busca que este caso sirva para implementar de manera definitiva el derecho de admisión y el sistema de identificación de rostros en las canchas más conflictivas de la liga local.