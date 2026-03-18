El secretario general de Adicus, Jaime Barcelona, aseguró que el paro universitario de este miércoles registra un acatamiento superior al 80% en San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, el dirigente explicó que la medida tiene un fuerte respaldo en la mayoría de las unidades académicas.

“Venimos con un acatamiento muy alto, arriba del 80% en colegios y en la mayoría de las facultades. En algunas, como Ingeniería, es un poco menor, pero en general es muy alto”, indicó.

Además, señaló que tras tres días de protesta la actividad académica es mínima en gran parte de la universidad. “Hay unidades que han parado totalmente y en otras la actividad es muy reducida”, afirmó.

El conflicto se da en el marco de un reclamo nacional por la falta de convocatoria a paritarias. Barcelona explicó que los docentes universitarios exigen la apertura de la negociación salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

“El reclamo es por la convocatoria a paritaria, que no tenemos desde 2024, y por la recomposición salarial de los trabajadores”, señaló. Según indicó, desde el sector consideran insuficiente la propuesta del Gobierno nacional.

“El Gobierno nos quiere dar un 12,3% en compensación de un 100% que nos debe, y eso es rechazado por todos los sectores sindicales”, expresó.

(Foto DIARIO HUARPE)

Edurecemiento de medidas

Ante la falta de respuestas, el gremio ya anticipó nuevas acciones para las próximas semanas. Barcelona confirmó que la semana del 30 de marzo se realizará un nuevo paro por cinco días, acompañado de clases públicas.

“Vamos a volver a parar una semana y haremos clases públicas en distintos lugares”, adelantó.

La medida de fuerza coincide con el inicio del ciclo lectivo universitario, lo que impacta directamente en el normal desarrollo de las clases. Si bien se realizaron actos protocolares de apertura, el paro limita el dictado regular de actividades académicas.

“Las clases empezaban esta semana, pero a pesar de eso el paro tuvo un acatamiento muy alto”, explicó el dirigente.

Los pasillos vacíos de la facultad. (Foto DIARIO HUARPE)

Sin avances en la negociación

Finalmente, Barcelona advirtió que hasta el momento no hay señales de diálogo por parte del Gobierno nacional. “No están convocando a paritarias e incluso quieren modificar la ley de financiamiento universitario”, afirmó.

En ese contexto, no descartó que el conflicto continúe escalando si no hay una respuesta concreta a los reclamos del sector docente.