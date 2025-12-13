La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha dado un paso clave en su intento por reactivar una de las obras educativas más esperadas en la provincia, la Escuela de Música. El miércoles pasado se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación para retomar la construcción de este edificio, un proyecto que había estado paralizado desde 2013. El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, confirmó que la universidad atraviesa una etapa decisiva y que la casa de estudios ya cuenta con los fondos necesarios para continuar.

Berenguer detalló en Diario La Provincia SJ que este proceso marca el camino hacia la reactivación definitiva del proyecto: "Este miércoles fue la apertura de sobres de la licitación y de ahí se seleccionará cuál es la empresa que va a continuar con la obra". El rector aseguró que el proyecto se encuentra en su intento final gracias a la nueva gestión financiera: "El año que viene, a principio de año, ya vamos a poder dar inicio nuevamente a este nuevo intento, que creo que es el definitivo, porque los fondos ahora los tiene la universidad, y la universidad es la que va a pagarle a la empresa”.

Para poder convocar la licitación, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó en mayo la afectación presupuestaria de los fondos, un monto de $1.600 millones que, según el rector, podría ajustarse por inflación. Berenguer destacó que esta afectación era indispensable, remarcando: “Si no tienes esa afectación presupuestaria, no puedes llamar a licitación”.

La obra se enmarca en la Licitación Pública N° 003/2025, bajo el sistema de “Ajuste Alzado” para la Etapa 2 de terminación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. El presupuesto oficial asciende a $1.864.661.879,93 con IVA incluido, e incluye un anticipo financiero del 30% del monto total.

Aunque la construcción del edificio comenzó originalmente en 2010, fue frenada en 2013 por falta de recursos. En la actualidad, la estructura general está finalizada, pero resta una fase determinante para garantizar la calidad educativa y el normal desarrollo de las actividades: los cerramientos y la insonorización de las aulas.

El plazo de ejecución estimado de esta fase es de 360 días corridos. No obstante, el rector manifestó que el inicio de la obra está sujeto a los tiempos administrativos: “El inicio de la obra depende de la adjudicación, las impugnaciones". Berenguer advirtió que "Son cuestiones administrativas que a veces no están acorde a los tiempos de uno”. A pesar de los procesos burocráticos, la expectativa de la universidad es firmar el convenio con la empresa adjudicataria en marzo y dar comienzo al plazo de obra de un año y medio.