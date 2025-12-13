Wanda Nara confirmó el romance entre dos famosos: "16 años de diferencia"

En medio de semanas de rumores, videos virales y declaraciones ambiguas, la supuesta relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática. El vínculo, que surgió en el marco de MasterChef Celebrity, parecía moverse entre el misterio y el juego mediático. Sin embargo, un comentario al aire en el programa SQP, emitido el 12/12/2025, terminó de sacudir la historia al confirmar Yanina Latorre el romance y revelar quién se lo contó.

Mientras se miraba "el compacto del día", apareció en pantalla un móvil de Puro Show en el que Ian Lucas hablaba sobre Evangelina y los rumores. En esa grabación, el influencer aseguraba que le divertía el "shippeo", pero aclaraba que solo eran compañeros y que se llevaban muy bien. A pesar de que la conversación transcurría con sus compañeros con el micrófono cerrado, Yanina Latorre decidió intervenir con el suyo aún abierto.

La panelista lanzó primero: "Hoy lo enloquecí, es hermoso". Minutos después, sin medir el impacto de sus palabras, fue más allá al confirmar la relación y la fuente: "Obvio que están juntos, me lo confirmó Wanda".

Apenas tomó dimensión de que estaba al aire, Yanina se llevó las manos a la boca, consciente de que acababa de decir más de la cuenta. Entre risas, se disculpó con la empresaria por el desliz: "Perdón Wanda, justo que nos amigamos", y trató de justificar el blooper, asegurando: "no lo hice a propósito, se me escapó". Además, le pidió a la conductora: "No me llames, por favor. Apagá el teléfono".

Lejos de retroceder, la conductora siguió aportando detalles sobre la empresaria, diciéndole: "Wanda no te enojes", y revelando que la conversación había sido más profunda: "En el camarín me contó muchas cosas". En este contexto, Latorre también contó el consejo directo que le dio a Ian Lucas sobre la relación: "Lo único que le dije al pibe es ‘no te enamores’".

Finalmente, Yanina Latorre cerró su análisis con una reflexión sobre el futuro del vínculo, prediciendo: "Él se va a enamorar y ella ya tiene una vida hecha. No va a querer más hijos, a este le va a pegar la hormona y después van a sufrir los dos".