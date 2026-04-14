Los intendentes peronistas de San Juan encendieron señales de alerta por la situación financiera que atraviesan sus municipios y, en ese marco, comenzaron a explorar un acercamiento con el Gobierno provincial para encontrar respuestas ante la caída de recursos.

El encuentro se desarrolló en la sede del Partido Justicialista y fue encabezado por Juan Carlos Quiroga Moyano, junto a los vicepresidentes Graciela Seva y Fabián Aballay. Allí se dieron cita jefes comunales de distintos departamentos, entre ellos Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas), Juan Carlos Abarca (Albardón), José Castro (Angaco), Analía Becerra (San Martín), Daniel Banega (9 de Julio) y Rodolfo Jalife (25 de Mayo).

El eje central de la reunión fue la crisis económica que impacta de lleno en las arcas municipales. Según coincidieron varios intendentes, la coparticipación registró una caída cercana al 30% en comparación con febrero, lo que complica el funcionamiento cotidiano de las comunas y la prestación de servicios básicos.

En ese contexto, uno de los objetivos trazados fue trasladar formalmente esta preocupación al Ejecutivo provincial, con la intención de abrir canales de diálogo que permitan amortiguar el impacto de la merma de recursos.

A este escenario se suma otro punto de tensión: la decisión de redireccionar fondos que antes integraban el Fondo de Emergencia Municipal (FEM) hacia el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Este último está orientado a la ejecución de obra pública, lo que, según algunos intendentes, limita la disponibilidad de recursos de libre uso para afrontar gastos corrientes.

Durante el encuentro también resurgió una propuesta que ya había sido planteada al inicio de la gestión de Marcelo Orrego: incorporar el 8% que actualmente retiene el Ejecutivo —destinado al FEM y al Fodere— a la masa coparticipable, con el objetivo de distribuir el 100% de los fondos entre los municipios. Sin embargo, esta alternativa no avanzó debido a la negativa del oficialismo.

FAM en Buenos Aires

Otro de los puntos abordados fue la participación de intendentes sanjuaninos en la convocatoria de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reunirá a representantes de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires.

Fabián Aballay (Pocito) y Matías Espejo (Jáchal) ya emprendieron viaje para sumarse al reclamo conjunto que llevarán adelante más de 500 municipios ante el Ministerio de Economía de la Nación. La movilización tiene como objetivo exigir la reactivación de transferencias de fondos a provincias y comunas.

La avanzada de los intendentes peronistas se da en un contexto de creciente presión financiera sobre los gobiernos locales, que buscan sostener su funcionamiento en medio de una caída de ingresos y mayores demandas sociales.

Así, el planteo no solo apunta a la Nación, sino también a recomponer el vínculo con el Gobierno provincial, en busca de herramientas que permitan atravesar una coyuntura económica cada vez más compleja para las administraciones municipales.