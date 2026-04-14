Boca Juniors recibe este martes a Barcelona SC en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido clave para encaminar su clasificación y llegar con confianza al Superclásico del fin de semana.

El encuentro está programado para las 21 horas en Argentina y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán. Se podrá ver en vivo por Fox Sports y también a través de la plataforma Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un buen momento en el plano internacional, tras haber debutado con un triunfo 2 a 1 frente a Universidad Católica en Chile, resultado que le permitió posicionarse bien en el grupo.

En el torneo local, en cambio, Boca viene de empatar ante Independiente con un equipo alternativo, en una clara señal de que el foco estaba puesto en este compromiso copero y en la seguidilla de partidos que incluye el choque ante River.

Para este encuentro, el Xeneize pondría lo mejor que tiene disponible, con la única duda en ataque por la posible ausencia de Miguel Merentiel, quien arrastra una molestia física.

Del otro lado, Barcelona de Ecuador llega con la necesidad de sumar, luego de haber caído en su debut ante Cruzeiro. El conjunto ecuatoriano buscará dar el golpe en un escenario siempre exigente como La Bombonera.

El partido aparece como una prueba clave para Boca, no solo por la Libertadores, sino también como antesala de uno de los compromisos más importantes del semestre, en el que buscará llegar fortalecido tanto en lo futbolístico como en lo anímico.