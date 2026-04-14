El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero invita a una misa de sanación

La comunidad del Centro Evangelizador Santo Cura Brochero, ubicado en el departamento Chimbas, celebrará una misa de sanación y acción de gracias en el marco de las fiestas patronales. El evento religioso está previsto para el jueves 16 de abril de 2026 a las 20 horas.

La ceremonia se llevará a cabo en el predio del Centro Evangelizador, que lleva el nombre del Santo Cura Brochero, ubicado en la intersección de las calles Rodríguez y Necochea, en el departamento Chimbas. Durante la misa, los fieles podrán participar de dos momentos especiales: la imposición del poncho y la bendición con una reliquia.

La organización del evento invitó a toda la comunidad a sumarse a esta celebración, que tiene como objetivo ofrecer un espacio de sanación espiritual y agradecimiento por las festividades patronales. Bajo el lema "Somos un pueblo que camina y sirve", los organizadores buscan convocar a los devotos del Cura Brochero y a todos aquellos que deseen participar de la jornada religiosa.

Para quienes necesiten trasladarse hasta el predio, las líneas de colectivo 407 y 408 tienen parada en las cercanías del lugar. Los organizadores también pusieron a disposición dos números de teléfono para solicitar más información: 2645649757 y 4314551.

La figura del Cura Brochero, también conocido como el "Cura Gaucho", es muy venerada en Argentina. José Gabriel del Rosario Brochero fue un sacerdote argentino canonizado en 2016 por el papa Francisco, reconocido por su labor evangelizadora y su entrega a los más necesitados en la provincia de Córdoba. Su legado inspira numerosas celebraciones y centros de evangelización en todo el país, como el de Chimbas.