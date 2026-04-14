A qué cantante acusaron de abuso sexual: "Me frotó su vagina por la cara"

Ruby Rose, actriz australiana conocida mundialmente por su rol en la serie de Netflix Orange Is The New Black, realizó una fuerte denuncia pública contra la cantante Katy Perry. El incidente habría ocurrido hace veinte años en un club nocturno de Melbourne, cuando la intérprete tenía apenas veinte años de edad.

Rose relató que mientras ella dormía en el regazo de una amiga, la estrella del pop se le acercó para realizar una agresión física íntima. "Se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", afirmó la actriz de actualmente 40 años en su cuenta de Threads.

La celebridad admitió que en el pasado solía contar esto como una anécdota graciosa de borrachera porque "no sabía cómo manejarlo de otra manera" y porque la diva la asistió posteriormente con su visado para vivir en Estados Unidos.

"Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, pero esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual", explicó sobre su decisión de hablar ahora simplemente por "sacarlo de su cuerpo".

A pesar de la gravedad del relato, Rose descartó llevar el caso ante la justicia, aunque se mostró desafiante ante posibles represalias legales por parte de Perry. "Puede demandarme si quiere. No lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas", sentenció la artista, quien también ha sido considerada la celebridad más peligrosa en internet.

Por el contrario, el representante de la cantante negó rotundamente los hechos en comunicación con la revista Variety. El vocero señaló que Ruby Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados". Finalmente, esta situación trasciende mientras la estrella del pop pierde un litigio de marca contra una diseñadora australiana por el nombre de su firma comercial.