Están en el mismo programa y se odian: qué famosas no se pueden ni ver

La tensión entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en el ciclo Ariel en su salsa alcanzó un punto crítico tras la celebración de los mil programas. El conflicto se hizo público cuando Xipolitakis subió fotos del festejo pero cortó a su compañera de la imagen, evidenciando una falta de química que ya se percibía en pantalla.

Ante esta situación, el periodista Nico Peralta, amigo de la mujer de Fabián Cubero, decidió contar lo que realmente sucede detrás de escena. "¿Cómo podes bancar a alguien que te enterás por terceros que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar?", cuestionó el comunicador sobre las maniobras de su colega.

Peralta aseguró que la mediática monta un show para afuera y aclaró sobre sus polémicas declaraciones que me hago cargo porque lo digo yo, no Mica Viciconte. El periodista detalló el accionar de Vicky al preguntar "¿Cómo podés bancar a alguien que nadie sabe de un escándalo y llama y cuenta un escándalo de Mica en la tele que no era tal?".

Según su relato, la convivencia es difícil por las actitudes de quien, según él, piensa que es la salvadora del programa. "¿Cómo bancás a alguien que te pasa por arriba, que pide tu lugar, que cuenta que perdiste un vaso y pediste cámaras de seguridad", añadió sobre los rumores internos.

Mica Viciconte nunca había contado estos detalles en televisión y anteriormente expresó que creía que el tiempo ayudaría a que ambas pudieran conocerse y entablar una mejor relación.

Por su parte, Vicky Xipolitakis se refirió a la supuesta pelea afirmando que me hace mal pelear, intentando minimizar la situación. Sin embargo, la tensión no hace más que crecer entre las integrantes del programa culinario mientras Nico Peralta insiste en revelar la verdad sobre lo que ocurre cuando las cámaras se apagan.