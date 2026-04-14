La calabaza es una hortaliza económica y digerible que permite crear platos variados durante el otoño. Esta nueva propuesta consiste en elaborar albóndigas de zapallo sin huevo, lo que las convierte en una alternativa más sana para diversas ocasiones como reuniones, viandas o cenas acompañadas por arroz o pastas.

Los ingredientes necesarios para obtener quince unidades son un zapallo de un kilo, ciento cincuenta gramos de queso crema, ciento veinte gramos de miga de pan y de tres a cuatro cucharadas de queso rallado. También se requiere sal, pimienta, hierbas aromáticas, aceite y pan rallado para el rebozado final.

El procedimiento comienza horneando el zapallo cortado a la mitad con un poco de aceite hasta que la pulpa esté blanda. Luego se debe pisar el vegetal en un recipiente para incorporar el queso crema, la miga de pan y el queso rallado.

La mezcla se condimenta con hierbas o especias como jengibre, nuez moscada o pimentón antes de unir todo con las manos hasta lograr una pasta moldeable. Tras formar las pequeñas esferas y pasarlas por pan rallado, se colocan en una asadera aceitada.

La cocción en horno precalentado a ciento noventa grados toma unos treinta minutos hasta que doren. Si se utiliza una freidora de aire, el proceso requiere ciento ochenta grados durante veinte minutos volteando las piezas a la mitad del tiempo.