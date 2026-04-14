Dos hombres fueron detenidos en Rawson luego de que la Policía secuestrara una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Sur durante un control en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Segundo Sombra y Doctor Ortega, donde los efectivos observaron a dos sujetos circulando en una moto realizando maniobras peligrosas, lo que motivó su identificación.

Al ser entrevistados, los hombres, de 26 y 30 años, no pudieron presentar la documentación del rodado. Uno de ellos manifestó que la motocicleta pertenecería a su padre, aunque no logró acreditarlo.

Tras la consulta en el sistema SIFCOF, se confirmó que se trataba de una moto Maverick Street 150 cc, de color azul, con pedido de secuestro vigente ordenado por el Tercer Juzgado de Instrucción, en el marco de una causa por robo.

Al ser informados de la situación, ambos sujetos reaccionaron de manera violenta, insultando al personal policial, por lo que fueron aprehendidos en el lugar.

Posteriormente, los detenidos y el vehículo fueron trasladados a la Subcomisaría Ansilta, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó a disposición del Ayudante Fiscal Víctor Morando, del Sistema Acusatorio, quien interviene en la causa.