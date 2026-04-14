La empresa Panini emitió una advertencia a nivel mundial por la aparición de estafas vinculadas al esperado álbum de figuritas del Mundial 2026, ante la proliferación de ofertas falsas en internet que buscan engañar a los fanáticos.

Según informó la compañía, en Argentina todavía no existe una fecha confirmada de lanzamiento ni tampoco una preventa oficial del producto, lo que generó un escenario propicio para la aparición de sitios web y perfiles falsos que simulan ser canales de venta autorizados.

Las estafas se detectaron principalmente en páginas que imitan a las oficiales, redes sociales, aplicaciones de mensajería e incluso en ventas directas, donde se ofrecen álbumes y figuritas que en realidad no están disponibles en el mercado.

Desde la firma aclararon que el único distribuidor oficial en el país es New Rita S.A. y remarcaron que no se está realizando ningún tipo de comercialización anticipada, por lo que cualquier oferta actual debe ser considerada sospechosa.

Además, indicaron que cuando el producto salga a la venta, los canales habilitados serán únicamente puntos oficiales como la tienda Zona Kids y la página oficial en Mercado Libre, por lo que recomiendan no realizar compras fuera de esos circuitos.

La advertencia llega en medio de una fuerte expectativa por la nueva colección del Mundial 2026, que será histórica por la participación de 48 selecciones, lo que incrementa el interés de coleccionistas y también el riesgo de caer en engaños.

Ante este escenario, Panini pidió a los usuarios extremar precauciones, verificar siempre la autenticidad de los sitios y evitar realizar pagos anticipados en plataformas no oficiales, con el objetivo de prevenir fraudes y proteger a los consumidores.