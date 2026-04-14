El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona pone nuevamente en el centro de la escena a siete profesionales de la salud acusados de presunto homicidio con dolo eventual, en una causa que busca determinar si hubo negligencia en la atención médica del exfutbolista.

Los imputados integraban el equipo que acompañó a Maradona durante su internación domiciliaria en sus últimos días, y están acusados de no haber garantizado las condiciones adecuadas para su cuidado.

Entre los principales señalados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes tenían un rol central en el tratamiento médico del exjugador.

También está imputado el psicólogo Carlos Díaz, señalado por su participación en el seguimiento del estado de salud del paciente y en las decisiones vinculadas a su internación.

En la lista de acusados figuran además el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, quienes cumplían funciones de supervisión y coordinación del tratamiento.

El grupo se completa con el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, responsables del cuidado cotidiano durante la internación domiciliaria.

De acuerdo a la acusación, todos ellos habrían tenido algún grado de responsabilidad en una cadena de decisiones médicas que, según la fiscalía, no garantizó una atención adecuada y oportuna.

El juicio intentará determinar si existieron negligencias graves y si esas conductas fueron determinantes en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, en un caso que sigue generando fuerte impacto público y mediático.