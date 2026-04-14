Pagó $2.500.000 por un auto que nunca le entregaron y denunció una estafa en Rawson

Un nuevo caso de presunta estafa vinculada a la compraventa de vehículos fue denunciado en el departamento Rawson, en San Juan. Un hombre de 34 años entregó $2,5 millones por un automóvil que nunca le fue entregado, pese a haber realizado dos reclamos formales mediante cartas documento.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ta. Según el relato del denunciante, el hombre entregó la suma de $2.500.000 a un vendedor por la compra de un automóvil, con el compromiso por parte del vendedor de entregarle el vehículo.

Sin embargo, hasta la fecha de la denuncia, el vendedor no cumplió con lo pactado. La víctima manifestó que ya realizó dos envíos de cartas documento dirigidas al supuesto vendedor, las cuales fueron entregadas, pero no obtuvo ninguna respuesta ni la devolución del dinero ni la entrega del automóvil.

El hecho fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal en turno, quien dispuso que las actuaciones sean comunicadas y remitidas a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, que será la encargada de continuar con la investigación y determinar si las características del caso encuadran en el delito de estafa.