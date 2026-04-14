Diez consejos para cocinar una pieza de vaca inolvidable

Paulina Cocina brindó sus recomendaciones para perfeccionar el roast beef o rosbif, un corte del cuarto delantero vacuno ideal para guisos o cocciones prolongadas. Aunque habitualmente se usa para preparaciones largas, si la carne es tierna también permite hacerse en bifes.

La técnica resulta más importante que los ingredientes para conseguir un resultado sabroso. Según la cocinera, "la clave no está en los ingredientes sino en la técnica, que asegura una carne tierna, jugosa y rendidora". Entre los pasos fundamentales se destaca atar la carne con hilo para una forma uniforme y retirarla de la heladera una hora antes para que el interior no quede frío.

El sellado es clave para mantener los jugos y crear una costra dorada, ya sea en sartén o en horno fuerte a doscientos veinte grados por quince o veinte minutos, antes de continuar a fuego suave por una o dos horas.

También sugiere usar una base de cebolla, ajo y zanahoria con hierbas aromáticas. Un detalle crucial es colocar la sal justo antes de cocinar o al final para evitar la deshidratación. Para la cocción al horno, cubrir con papel aluminio genera vapor y evita que la pieza se seque.

Tras retirar la preparación, el reposo es sagrado para que se reabsorban los jugos. Al momento de servir, se debe cortar en fetas finas con un cuchillo afilado contra la fibra. No se deben tirar los jugos de la asadera, ya que sirven de base para una salsa procesada con las verduras.

Las sobras son ideales para sándwiches épicos o empanadas de carne espectaculares. En caso de preferir la cacerola, se recomienda dorar la pieza atada, sumar vegetales, caldo, romero y tomillo para cocinar a fuego lento entre una hora y media y dos horas, dependiendo de si se busca cortar en rodajas o desmechar la carne.