Antonela Roccuzzo eligió bando entre Tini Stoessel y Emilia Mernes tras la pelea

Un inesperado movimiento en Instagram sacudió la escena pop argentina, confirmando un quiebre que parece definitivo. Antonela Roccuzzo tomó una postura contundente en la interna que enfrenta a Tini Stoessel y María Becerra con Emilia Mernes al dejar de seguir a la intérprete entrerriana. Con este gesto, la esposa de Lionel Messi evidenció su apoyo a Tini y María, a quienes sí continúa siguiendo en la red social.

La tensión se hizo oficial este martes cuando Stoessel y Becerra tomaron la tajante decisión de dejar de seguir a Emilia, quien, a pesar del desaire, todavía las sigue a ambas.

El trasfondo de este conflicto, que circula hace meses, incluye detalles revelados por Martín Cirio sobre "tejes y manejes... está todo mal". Según trascendió, Tini se habría sentido dolida porque su colega le llevó varias bailarinas para su propio show, mientras que María Becerra se habría sentido traicionada por el vínculo de Emilia con Rusherking tras su separación años atrás.

Aunque no mencionó a Mernes directamente, Tini Stoessel lanzó declaraciones que los fanáticos interpretaron como un mensaje hacia ella: “Estoy harta. Me hicieron tan conch y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que… ¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme”.