El regreso de San Martín a la provincia terminó siendo tan complejo como la dura jornada deportiva que había vivido el plantel tras la derrota frente a Aldosivi y el consiguiente descenso. Horas después del encuentro disputado en Mar del Plata, la delegación experimentó un momento de tensión en pleno vuelo rumbo a San Juan.

La aeronave se encontró de frente con un fuerte temporal en la zona de Córdoba, lo que generó inestabilidad y obligó al piloto a modificar la ruta prevista. Ante la intensidad del fenómeno climático, el comandante decidió aterrizar de manera preventiva en el aeropuerto de Neuquén para controlar el avión y garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

La decisión, tomada en medio de condiciones adversas, llevó a que los jugadores, cuerpo técnico y acompañantes permanecieran algunas horas en la terminal aérea del sur del país a la espera de que mejorara el panorama meteorológico. Una vez estabilizada la situación, el vuelo retomó su curso habitual hacia San Juan.

Finalmente, la delegación arribó a la provincia durante la madrugada, ya sin sobresaltos, aunque con el impacto emocional de una jornada cargada de tensión dentro y fuera de la cancha.