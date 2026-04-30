La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad este jueves 30 de abril el proyecto impulsado por la diputada Alejandra Leonardo que incorpora sanciones por bullying dentro del Código de Faltas, con multas y medidas dirigidas a los adultos responsables de menores involucrados en situaciones de acoso escolar.

La iniciativa establece que el acoso escolar será considerado una falta pasible de sanción, aunque no se aplicará directamente a menores de edad. En esos casos, la responsabilidad recaerá sobre los padres, tutores o adultos a cargo de la crianza. “El acoso escolar o bullying será considerado una falta, y podrán ser sancionados los adultos responsables del menor involucrado”, explicó a DIARIO HUARPE la legisladora al fundamentar el proyecto.

El esquema aprobado contempla multas que van de 50 a 300 jus, una unidad de referencia legal que se actualiza periódicamente. En términos aproximados, los valores actuales oscilan entre $100.000 y $600.000. Además de las sanciones económicas, se prevén medidas alternativas como tratamiento psicológico obligatorio y trabajos comunitarios, dependiendo de cada caso.

Criterios de aplicación

La gravedad de la sanción no será uniforme, sino que estará determinada por la reiteración de las conductas y la reincidencia. Según explicó Leonardo, “la gravedad dependerá de la persistencia en el tiempo, la reiterancia y la reincidencia en este tipo de conductas, que son características propias del bullying”. De esta manera, se busca diferenciar hechos aislados de situaciones sistemáticas de acoso.

El proyecto delimita claramente el alcance de la norma al ámbito escolar, donde se da el bullying entre pares. La legisladora aclaró que no se extiende a otros espacios como el deportivo o institucional, ya que la definición adoptada se centra en el acoso dentro del entorno educativo.

Objetivo y contexto

La iniciativa apunta a generar herramientas concretas para intervenir en una problemática creciente y compleja. Con la aprobación legislativa, se busca no solo sancionar, sino también promover instancias de prevención y concientización. “Se busca cortar los casos”, sostuvo Leonardo, al remarcar la necesidad de actuar sobre conductas repetidas que afectan el desarrollo de niños y adolescentes.

Tras la aprobación en el recinto, el desafío será la reglamentación y aplicación efectiva de la norma. El texto aprobado incorpora criterios de actuación que deberán ser articulados con instituciones educativas y organismos competentes, en un intento por abordar el fenómeno del acoso escolar de manera integral y sostenida.