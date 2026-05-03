La forma en que nos vinculamos y amamos siempre ha sido un misterio que despierta interés. Mientras que la astrología ofrece sus propias respuestas, en los últimos años la ciencia ha comenzado a investigar si el momento del año en que llegamos al mundo puede condicionar nuestro temperamento y nuestras relaciones afectivas.

Un estudio presentado en Budapest analizó a más de 400 personas para entender este fenómeno. Los investigadores sugieren que los factores estacionales influyen en el desarrollo de neurotransmisores clave como la dopamina y la serotonina, dejando una huella que se mantiene hasta la adultez.

El impacto de las estaciones

Según los hallazgos científicos, el clima y la luz solar al nacer marcan diferencias notables:

Verano: Quienes nacen en esta época suelen presentar cambios de humor más frecuentes, aunque mantienen perfiles generales muy positivos.

Invierno: Los nacidos en los meses más fríos tienden a mostrar una menor irritabilidad en comparación con el resto.

Primavera: Se asocia con temperamentos optimistas y una predisposición natural al entusiasmo.

Otoño: Esta estación actuaría como un factor protector frente a tendencias depresivas, según los resultados del estudio.

La mirada emocional

Por otro lado, interpretaciones especializadas destacan rasgos específicos según el mes. Por ejemplo, se sostiene que las personas nacidas en noviembre poseen una intensidad emocional marcada, buscando vínculos profundos y con nula tolerancia a la deshonestidad o la ambigüedad.

Esta "intuición estacional" permitiría a muchos percibir tensiones en la pareja con mayor facilidad. Si bien estos hallazgos no son determinantes absolutos de la personalidad, alimentan el debate sobre cómo la biología y el entorno desde el primer día de vida moldean nuestra forma de sentir y pensar el amor. En este cruce entre datos biológicos y creencias, el mes de nacimiento se convierte en una pieza más del complejo rompecabezas de los vínculos humanos.