La presencia de cucarachas en el hogar es un dolor de cabeza común, especialmente en zonas críticas como la cocina y el baño. Ante este problema, el jugo de naranja se ha convertido en una de las soluciones caseras más populares debido a su eficacia como repelente natural y su bajo costo.

El secreto de este método reside en el limoneno, un compuesto presente en los cítricos que resulta insoportable para estos insectos. Aunque no las elimina de forma definitiva como un veneno industrial, funciona como una excelente barrera aromática para evitar que se instalen en tu casa.

Paso a paso: cómo aplicarlo en casa

Para que este truco funcione, la clave es la constancia y la ubicación estratégica. Aquí te dejamos las mejores formas de usarlo:

Limpieza de superficies: Mezclá jugo de naranja diluido en agua para repasar mesadas, pisos y zócalos. Esto elimina rastros de comida y deja un aroma fresco que las ahuyenta.

Pulverizador casero: Cargá un rociador con la mezcla y aplicalo en grietas, detrás de la heladera y debajo del horno, que son los escondites favoritos de estos bichos.

El poder de las cáscaras: No tires la cáscara; colocalas en rincones oscuros o cerca de la basura. Allí es donde se concentra la mayor cantidad de aceites esenciales repelentes.

Higiene: la base de todo

Es fundamental recordar que estos métodos naturales son complementarios. Para que el jugo de naranja sea efectivo, debe acompañarse de hábitos de limpieza estrictos:

No dejar restos: Limpiar migas y manchas de grasa de inmediato.

Controlar la humedad: Revisar que no haya pérdidas en bachas o cañerías.

Sellar grietas: Tapar huecos en paredes y muebles para quitarles refugio.

Con estas medidas y el toque cítrico de la naranja, podrás mantener tu hogar libre de visitas indeseadas de manera natural y sin gastar de más.