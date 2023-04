El candidato a gobernador por Juntos Ganamos, del Frente Unidos por San Juan, Marcelo Arancibia, salió a despegarse de la denuncia que hizo su aspirante a intendente en Santa Lucía, , al actual jefe comunal Juan José Orrego, por el supuesto uso de pantallas municipales para promocionarse políticamente. En este contexto, manifestó que no está de acuerdo con lo sucedido y que no duda de la integridad ética y moral de las personas que componen su frente, ya que los Orrego encabezan UxSJ.

Arancibia se mostró en desacuerdo con la decisión unilateral de su candidato de denunciar a un candidato que es parte de su frente. Esto es porque, independientemente de las ideas políticas de cada uno de los aspirantes y de que formen parte de distintas subagrupaciones, tanto Mut como Orrego se suman votos, gracias al sistema electoral Sipad.

Mut decidió denunciar penalmente a Orrego por usar las pantallas que se encuentran en el municipio con el objetivo de publicitar su candidatura a la reelección. Según dijo a DIARIO HUARPE, "estas decisiones generan pobreza" y denunciarlas es su deber.

Sin embargo, esta decisión inconsulta, según dijo Arancibia, podría traerle consecuencias. Adelantó que se reunirá con el resto de sus miembros de la subagrupación y decidirán qué hacer con Mut.

"Nosotros no compartimos, nos parece que está mal, además la denuncia me parece que está muy traída de los pelos. Tenemos diferencias políticas con el sublema Cambia San Juan, pero no dudamos de la integridad de su gente", dijo Arancibia al respecto.