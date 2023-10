Arancibia: “La decisión que tomó Marcelo Orrego es la correcta”

Marcelo Arancibia, dirigente de Juntos por el Cambio San Juan, no tuvo dudas en el Café de la Política del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, y apoyó la manifestación de neutralidad que tomó el gobernador electo Marcelo Orrego. De este modo, el referente del GEN en la provincia, consideró que “no podemos apoyar ninguno de los proyectos de los que competirán en el balotaje porque con ambos pierde el país”.

La decisión de Orrego de definirse neutral ante el electorado ¿es buena?

-Sí, por supuesto que es lo correcto, y mucho más porque es lo que se definió en el seno de Juntos por el Cambio San Juan en sintonía con la postura federal. No somos nadie para decirle a los argentinos a quién deben votar. Nosotros debemos preservar el espacio que será oposición que no lo va a ejercer ni el peronismo ni los libertarios, ya que ellos no representan a la democracia republicana.

Qué opina sobre el acuerdo de Milei y Bullrich

-Que estoy profundamente decepcionado. Yo acompañé la candidatura de Bullrich desde el primer momento y esa foto no es lo que nosotros buscábamos cuándo trabajamos para ella. Pero no por una cuestión personal sino porque la sociedad nos puso en el rol de oposición, y será la más importante porque tenemos 10 gobernadores, más de 500 intendentes y cientos de legisladores nacionales en ambas cámaras. Ninguno de los que dirimirán la presidencia tienen vocación por la democracia, uno es un salto al vacío y el otro es una continuidad al populismo, y los únicos que pueden frenarlo Juntos por el Cambio.

Mostrarse neutral ¿era más fácil?

-No. Es lo que decidieron todos los actores de JxC, excepto algunos del PRO, nosotros tenemos que salvaguardar el rol de oposición y si nos confundimos con Milei o Massa es no entender el lugar que nos dio la sociedad.

¿Y ahora qué?

-En 2015 Macri, Carrio y Sanz conformaron Cambiemos con un espectro muy amplio y democrático. Lamentablemente, luego el gobierno de Macri fue malo y generó que no se asiente la coalición. En ese contexto es que Macri no se sentía cómodo en Juntos por el Cambio y por eso es que encontró se encontró una figura de extrema derecha como Milei y ante la derrota, la arrastró a Bullrich. Esto es complejo de seguir por la UCR, GEN o la Coalición Cívica porque no compartimos con ese pensamiento, ya que Milei expresa que la Argentina se jodió con la democracia y de ahí su odio al radicalismo por lo tanto no es democrático ni republicano.

Carrió dijo que a Macri le ganó su lado oscuro ¿usted coincide con esa apreciación?

-Macri tuvo una postura para llegar a la presidencia que fue de centro y creo que él se arrepiente de eso porque considera que la UCR y los otros partidos no lo acompañaron en su intención de hacer un gobierno neoliberal. Por eso es que se acercó tanto a las ideas de la motosierra de Milei.

Entonces, ¿JxC no se rompe, pero se van Bullrich y Macri?

-Sí, Juntos por el Cambio no se va a romper más allá de la postura de Macri y Bullrich, alguien tiene que sostener las banderas de la república democrática. No es que este frente se evaporó, se perdió la elección de manera dolorosa por los errores propios que dejamos que Milei nos gane el centro del debate. Pero JxC se arraigó en las provincias y el congreso para sostenerlo.

Ir a votar en blanco o nulo ¿favorece a alguno?

No, es un voto que no se contabiliza por lo tanto no impacta ni a Massa ni a Milei. Yo voy a anularlo, ya que no me siento representado por Massa, que es el líder de la ultra corrupción, y tampoco por Milei que es una extrema derecha antidemocrática. El voto nulo es legal y no incide en la elección de uno u otro.

Los argentinos en muchos casos están yendo a votar al menos malo

-Bueno, la segunda vuelta está hecho para eso porque se utiliza para que el ciudadano vote en contra dé. Acá se implementó en algunos momentos históricos como en el `73 cuándo Cámpora le gana a Balbín por pocos votos y tuvieron que ir a una segunda vuelta. Allí el líder radical decide bajarse para evitar conflictos en Argentina. Por eso es que en el balotaje se observará que el que vote a Milei es para que no llegue Massa, y viceversa; como yo no quiero que llegue ninguno anularé el voto.

Me da la sensación que hoy los que están en el balotaje representan poco a las provincias

-Sí creo que con la reforma del ´94, que hizo desaparecer el colegio electoral, sumado al crecimiento de la centralización de los medios en Buenos Aires; el interior perdió representatividad. Desde el '95 en adelante hay una preponderancia de candidatos porteños y esto se debe revisar para asegurar el federalismo de tener candidatos competitivos de las provincias.

La Liga de Gobernadores de JxC ¿le dará más peso al interior?

-Nosotros pasamos de un fenómeno político de mucha concentración que encarnaba Cristina Fernández a una paridad que se vio en el gobierno de Macri. Ahora vamos a una dispersión porque ninguno tendrá mayoría para avanzar en lo legislativo y se va a requerir de mucho diálogo. Pero en esta Argentina estamos acostumbrados a cavar zanjas que impiden el diálogo y estamos acostumbrados a que la política se lleve adelante a espaldas de la sociedad por lo tanto no es una buena perspectiva para el futuro.

Se viene un ajuste ¿no?

-Yo pensaba que sí hasta el domingo. La victoria de Massa deja a la vista que no impacta el 140% de inflación anualizada, como tampoco la corrupción. Es más, estamos en ciernes de que si el próximo gobierno en vez de ajustar, expande, podremos convertirnos en la Venezuela chavista.

¿Qué pasó en San Juan que salió tercero?

-Se nacionalizó la elección. El votante que el 2 de julio consagró a Marcelo Orrego y Fabián Martín, muchos de ellos votaron a Milei y esperemos que no se arrepienten porque no tendrá una voz en el Congreso. Seguro me dirán que está Uñac, pero para mí no está a la altura del Senado que se avecina, en el que se debe buscar mucho consenso y él como gobernador no mostró esa voluntad.