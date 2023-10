En una jornada revulsiva por las definiciones que se están dando luego de que quedara plasmado que Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza serán los que se disputen quién será el próximo presidente el 19 de noviembre. En este contexto es que el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, estuvo reunido con el resto de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio y se plegó a postura neutral, diferenciándose del pronunciamiento de Patricia Bullrich y Luis Petri que apoyaron al libertario.

Marcelo Orrego se manifestó por intermedio del comunicado que suscribieron todos los gobernadores de Juntos por el Cambio en el que ratificaron su postura contraria con el gobierno nacional y su continuidad con Sergio Massa. Pero, aclararon, esta afirmación “no es una postura de apoyo al candidato libertario Javier Milei”.

La neutralidad de JxC que suscribió Marcelo Orrego está fundamentada en que “nuestro deber en este momento no es determinar quién será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso, con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre”.

Por último, en el comunicado que dieron a conocer con la firma de todos los gobernadores incluido Marcelo Orrego, el espacio opositor indicó que “nuestro objetivo será recuperar la confianza de los ciudadanos a fin de que Juntos por el Cambio para que vuelva a ser la alternativa más sólida que presente al mejor candidato presidencial en 2027”.

La postura fue ratificada mediante un comunicado de JxC San Juan y sus partidos integrantes en que profundizan la neutralidad al expresar que “cada ciudadano es libre y responsable de la decisión de votar de a quién presidirá los destinos de la Nación los próximos cuatro años”. Además, el escrito indica que “el gobernador, vicegobernador, intendentes y legisladores electos de nuestro espacio, vamos a trabajar con quien resulte electo presidente de la Nación, poniendo como siempre por delante los intereses de los sanjuaninos”.

La postura de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Orrego, contrapone los dichos de la candidata a presidenta que hace algunos días apoyaban en la contienda electoral como fue Patricia Bullrich. La presidente del PRO salió al mediodía de ayer miércoles, junto a Luis Petri, a brindarle su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje bajo de la premisa de “no podemos ser neutrales cuándo el país está en riesgo si sigue en manos del kirchnerismo”.

Además, los mandatarios se alinearon con los otros integrantes de Juntos por el Cambio como la Coalición Cívica de Lilita Carrio y la Unión Cívica Radical. Ambos espacios políticos criticaron la postura de Bullrich y se declararon neutrales de cara al balotaje que protagonizarán Massa y Milei.

¿Qué opinan los socios de Orrego en San Juan?

En San Juan el presidente del PRO, Enzo Cornejo, y el de la UCR, Eduardo Castro, bancaron la postura neutral de Marcelo Orrego de cara al balotaje. Dónde hubo una diferenciación fue con el ala liberal del espacio opositor en la provincia que encarna Sergio Vallejos y también una dirigenta del PRO bancó la decisión de Bullrich de romper la neutralidad.

Cornejo del PRO de San Juan afirmó que “es momento de agarrarnos de la mano de Marcelo Orrego y todos los partidos que quieran sumar como lo venimos haciendo desde hace años para mejorar". En la misma línea opinó Castro de la UCR al decir que “nuestra postura es de neutralidad y sin apoyar a ninguno. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”.

El líder Evolución Liberal, Sergio Vallejos, quién se asoció al orreguismo en la contienda electoral provincial se diferenció y afirmó que “No luché a brazo partido combatiendo a Uñac, para ver como nuestros aliados políticos de Juntos por el Cambio apoyan al populismo de Massa. Voy a apoyar a Javier Milei, hoy, el único candidato liberal en carrera presidencial”.

En tanto que Verónica Benedetto, dirigenta del PRO local y excandidata a intendenta de Rawson como parte del sector opositor, expresó que “yo siempre estoy donde está Patricia Bullrich y claramente eligió la opción del cambio, más allá de diferencias que tengamos no podemos ir por la opción Massa. Juntos por el Cambio no se rompe, se depura”.

Comunicado completo de los gobernador de JxC

Los que suscribimos este documento, gobernadores electos y en ejercicio de Juntos por el Cambio, compartimos la profunda convicción de que Argentina puede salir de la decadencia en la que está sumida y volver a ser un país próspero y pujante en el que sus habitantes puedan progresar y vivir con bienestar y en paz. Y que para lograrlo debemos ser más fieles que nunca a los valores que representamos.

Nuestro posicionamiento seguirá siendo el de la defensa irrestricta de los valores republicanos, de las libertades individuales, de la libertad de expresión, de la cultura del trabajo, del mérito, la producción, el federalismo y el de una posición frente al resto del mundo que defienda el interés nacional y la democracia. Este resguardo de nuestra identidad lo haremos desde donde la sociedad nos dio mandato para hacerlo: el gobierno de 10 provincias y cientos de municipios, y la oposición en el Congreso Nacional, comprometida con contribuir a la salida del largo letargo en el que está sumergido el país, pero sin traicionar nuestra identidad ni entregarla al mejor postor.

Seguiremos siendo la principal resistencia al populismo económico que nos puso de rodillas frente al flagelo de la inflación, hija de un gobierno fiscalmente irresponsable. Seguiremos enfrentando cualquier intento de interferencia con el poder judicial y de lograr impunidad para los flagrantes hechos de corrupción de los que el pueblo fue testigo y víctima en los últimos años. Seguiremos rechazando cualquier alineamiento internacional con gobiernos dictatoriales o poco comprometidos con los derechos humanos, que alejan a la producción y el trabajo argentinos de su inserción inteligente en el mundo.

Pero la forma de hacerlo es reafirmando los valores fundacionales de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional y las provincias, y no entregando nuestra identidad al alquimista de turno. Nos van a encontrar siempre defendiendo la educación pública, y el acceso de todos los argentinos a una salud de calidad. No vamos a contribuir a una mayor pulverización del ingreso de nuestra gente forzando una dolarización sin dólares mediante una agresiva devaluación de nuestra moneda.

Seguiremos trabajando incansablemente para recuperar la confianza de los ciudadanos y constituirnos nuevamente como la alternativa más sólida, que presente al mejor candidato presidencial en 2027. Nuestros 10 gobernadores y cientos de intendentes trabajarán para ser modelos de gestión eficiente en todo el país. Y nuestros senadores y diputados nacionales serán la garantía de control republicano y de desarrollo económico en el congreso siguiendo las políticas públicas que siempre defendimos.

Estabilizar la economía es la precondición indispensable para volver a un sendero de crecimiento y desarrollo. No es posible producir, generar trabajo y progresar con estos niveles de inflación que nos golpean a todos y perjudican aún más a los que menos tienen. Sabemos que la estabilización requiere a) un rápido ordenamiento fiscal (déficit cero en el presupuesto 2024), en el que la política debe ser la primera en hacer el esfuerzo para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas; b) una reducción impositiva compatible con el equilibrio fiscal; c) un Banco Central independiente para asegurar el fin de la emisión y defender el valor de nuestra moneda; d) una salida del cepo lo más rápido posible y la unificación de tipos de cambio; y c) un ordenamiento de los precios relativos.

Vamos a combatir desde el lugar en el que nos colocó el voto de la gente al modelo actual de comercio administrado y a promover una importante desburocratización de las trabas y regulaciones que frenan el impulso de nuestras pymes y productores. Es indispensable avanzar con nuevos y más modernos regímenes de cobertura social para formalizar empleo y seguir combatiendo la industria del juicio que hace quebrar nuestras empresas, modernizar las negociaciones colectivas y habilitar fondos de cese laboral para sectores de alta rotación.

Nos comprometemos con dar la batalla en todos los ámbitos para iniciar el descenso sistemático de las retenciones al agro, la energía, la minería y las economías regionales hasta su eliminación total y su reemplazo por un esquema tributario que no penalice las exportaciones, sino que las promueva.

Tenemos que dar un combate claro y contundente al crimen organizado, con el redespliegue de las fuerzas federales a las áreas críticas. Necesitamos cárceles de máxima seguridad para aislar a los jefes del narcotráfico y cortar así su control sobre las organizaciones delictivas. Hay que profundizar la persecución penal de los flujos de capitales y lavado de dinero, eliminando la excarcelación a los imputados por dichos delitos, y sancionar de una vez la ley de extinción de dominio para congelar los bienes de los delincuentes y así atacar el corazón de sus negocios.

La Argentina necesita una justicia independiente, eficaz y creíble. Tenemos que avanzar en la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal y en la oralidad en juicios civiles. Vamos a promover que se complete la integración de la Corte Suprema y la designación del Procurador General. Presentaremos una ley de protección para denunciantes y testigos de casos de corrupción y la ley de ficha limpia.

Nuestro deber en este momento no es determinar quien será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre, acompañando lo que contribuya a potenciar la agenda del trabajo, la producción y la República y limitando todo intento de populismo de izquierda.