La ex candidata presidencial Patricia Bullrich no ha pasado desapercibida al manifestar su respaldo al candidato a presidente Javier Milei en el balotaje que lo enfrentará a Sergio Massa el 19 de noviembre. Sin embargo, esta decisión ha generado una intensa controversia dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio, y en particular, contra Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau.

En una declaración enérgica realizada este jueves, Bullrich arremetió contra Gerardo Morales, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, quienes expresaron reservas y críticas ante su respaldo a Milei. La exministra de Seguridad argumentó que su fórmula, junto a Luis Petri, había ganado las elecciones primarias en la coalición, por lo que considera que están legitimados para tomar decisiones políticas.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Nosotros conformamos un equipo hace tiempo con Mauricio (Macri), estamos legitimados por la sociedad porque nosotros ganamos las PASO”, introdujo. Y explicó: “Acá pueden hablar Lousteau, Morales, Larreta y todos los que quieran, pero nosotros les ganamos”.

“Estaban todos los dirigentes de Juntos por el Cambio por un lado y nosotros les ganamos, hay que tener entendimiento sobre qué nos dio la sociedad a nosotros”, continuó en diálogo con el periodista Jorge Lanata en radio Mitre.

Esto surge en relación con el enfrentamiento que hubo entre la fórmula que compartió con Luis Petri y el binomio encabezado por el jefe de Gobierno porteño el 13 de agosto pasado, día en que se realizaron las elecciones primarias en la Argentina.

"Hace mucho tiempo que en Juntos por el Cambio hay ideas muy distintas. Esas ideas distintas llevaron la interna a su máxima tensión. Nosotros ganamos la interna. Esa máxima tensión mostraba dos modelos, dos formas distintas de pensar el cambio: un cambio más fuerte, más taxativo, o un cambio más morigerado, negociado con Massa, esta idea que siempre planteó Horacio de juntar al 70%", afirmó Bullrich.

Publicidad

Sin embargo, la ex candidata presidencial evitó confrontar con Elisa Carrió, quien también la cuestionó públicamente, aunque señaló que en su opinión personal, "Lilita" no desea que Massa gane.

Bullrich también reveló su alianza con el expresidente Mauricio Macri en la toma de esta decisión, afirmando que participó en las conversaciones con Milei para formalizar su respaldo público. "Mi relación con él es muy buena, de debate. Yo tuve una decisión y se la planteé", aclaró.

Es importante destacar que la decisión de Patricia Bullrich de apoyar a Milei en el balotaje es unilateral y no representa al PRO ni al resto de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. La UCR, la Coalición Cívica y los gobernadores electos de la coalición se desmarcaron rápidamente del anuncio y cuestionaron que no fueran consultados.

Martín Lousteau, por ejemplo, calificó de desleal la decisión de Bullrich, argumentando que representa a una fórmula que fue votada por seis millones de argentinos en las elecciones primarias. Además, desmintió los rumores sobre su participación en un futuro gobierno de Sergio Massa y reiteró que no respaldará a ninguno de los dos candidatos en el balotaje.

Bullrich reiteró su compromiso de trabajar para que Milei supere a Massa en las elecciones que definirán al próximo Presidente de Argentina. Según sus palabras, es fundamental para el país "terminar un ciclo de 20 años de kirchnerismo" y evitar su continuidad, que ella considera un "modelo de corrupción". En su opinión, los votantes le otorgaron un voto para ser presidenta, y ahora busca persuadir a su electorado de que la mejor opción es elegir entre Milei y Massa en el marco de las alternativas que quedan.