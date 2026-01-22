La selección argentina masculina de handball, conocida como Los Gladiadores, logró este miércoles su clasificación al Mundial de Alemania 2027 al vencer por 35-18 a Uruguay en la tercera fecha del Torneo Sur y Centroamericano que se disputa en el SND Arena de Asunción, Paraguay. Con esta victoria, Argentina aseguró al menos una de las cuatro plazas que otorga la competencia para el Mundial y confirmó también su liderazgo en la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Rodolfo Jung dominó el partido desde el inicio, con una defensa sólida y un ataque eficiente que le permitió abrir una diferencia clara en el marcador. Tras un primer tiempo favorable (16-10), Argentina impuso su ritmo en la segunda mitad con un parcial de 10-1 que sentenció el triunfo, destacándose Nicolás Bono y Ramiro Martínez como los máximos goleadores con seis tantos cada uno.

Este resultado constituye el tercer triunfo consecutivo de Los Gladiadores en el certamen, después de las amplias victorias ante Perú y Paraguay, y posibilitó que el equipo argentino cumpliera su objetivo de clasificación con dos fechas de anticipación, manteniendo una racha de 16 participaciones seguidas en Mundiales desde su debut en Kumamoto 1997.

El torneo Sur y Centroamericano funciona con un sistema de todos contra todos, y el certamen no sólo define los clasificados sino que sirve como preparación competitiva para los equipos más importantes de la región. Tras asegurar la clasificación, el elenco albiceleste ya piensa en sus próximos compromisos en el certamen, entre ellos un duelo clave frente a Chile, con la intención de consolidar su posición en lo más alto de la tabla y afinar detalles de cara al Mundial.

La confirmación oficial de la clasificación generó expectativa entre los fanáticos del handball en Argentina, que siguen de cerca el camino de Los Gladiadores en un año que promete competencias de alto nivel y la oportunidad de reafirmar su lugar entre los mejores equipos del mundo.