El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, en conjunto con la galería Artify, invitan al público a la inauguración de la muestra “Trayectoria Juego de Damas”. Será este próximo viernes 13 de marzo a las 20 hs. en El Carrascal.

La exposición se enmarca en las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer y propone un recorrido por los cinco años de trayectoria del concurso de artes plásticas bidimensionales que organiza Artify de manera anual. A lo largo de distintas ediciones, se generó una colección de mil obras evaluadas por un jurado integrado por especialistas sanjuaninos.

Publicidad

De esta manera, San Juan se convirtió en un punto de referencia para la visibilización y circulación de la obra de arte contemporánea creada por mujeres.

Para esta exhibición se realizará una curaduría especial, que permitirá al público conocer las obras ganadoras de las ediciones anteriores, poniendo en valor la diversidad de miradas y expresiones artísticas femeninas que han formado parte de este certamen.

Publicidad

La muestra podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs. y de 17 hs. a 20 hs. y permanecerá abierta al público hasta el sábado 6 de junio.