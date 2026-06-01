Un insólito episodio ocurrió durante un operativo de control de tránsito en la ciudad de Córdoba, donde las autoridades secuestraban vehículos de conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, pero terminaron descubriendo que el propio conductor de la grúa también estaba alcoholizado.

El hecho se registró durante la madrugada, en medio de un procedimiento realizado por inspectores municipales y personal de seguridad vial. En el marco de los controles, varios automovilistas dieron positivo en los test de alcoholemia y sus vehículos comenzaron a ser retirados del lugar mediante una grúa contratada para ese servicio.

Sin embargo, en pleno operativo surgieron sospechas sobre el comportamiento del conductor de la grúa. Ante esa situación, las autoridades decidieron someterlo también a un control de alcoholemia, cuyo resultado terminó generando sorpresa entre los presentes.

El test confirmó que el trabajador manejaba con alcohol en sangre, incumpliendo las mismas normas que se estaban fiscalizando durante el procedimiento. Como consecuencia, fue apartado de inmediato de sus funciones y la grúa quedó fuera de servicio.

La situación obligó a reorganizar el operativo y generó sorpresa tanto entre los inspectores como entre los conductores que se encontraban en el lugar. Las imágenes y detalles del caso rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde el episodio fue calificado como una de las situaciones más insólitas registradas en controles viales recientes.

Desde las autoridades recordaron que en Córdoba rige la ley de alcohol cero al volante, una normativa que alcanza a todos los conductores sin excepción, incluyendo choferes profesionales y trabajadores vinculados al transporte.

El caso volvió a poner el foco sobre la importancia de los controles preventivos y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en actividades que implican el manejo de vehículos de gran porte. Además, abrió un debate sobre los mecanismos de supervisión de empresas tercerizadas que participan en este tipo de operativos.