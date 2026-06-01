Gustavo Sylvestre rompió su camioneta en la ruta y apuntó contra Milei

El periodista Gustavo Sylvestre vivió un momento de mucha tensión mientras circulaba por la ruta nacional 193. El conductor de televisión sufrió un percance mecánico cuando su camioneta impactó contra un pozo de gran tamaño, lo que provocó que se rompieran dos de sus neumáticos de forma inmediata. A través de sus redes sociales, decidió mostrar el estado del camino y expresar su indignación por lo sucedido.

En medio de su descargo, el comunicador fue tajante sobre la situación del asfalto. "Acá estoy, varado en el medio de la ruta nacional 193, abandonada por el Gobierno de Javier Milei", sentenció Sylvestre en un video que subió a su cuenta de Instagram.

El periodista relató que el estado de la calzada es crítico y describió el panorama con crudeza al asegurar que "hay pozos tras pozos, cráteres. Acabo de hacer mier... dos ruedas por un cráter que hay en el medio de la ruta 193. Miren el estado...".

Mientras mostraba los daños en su vehículo, el conductor insistió en responsabilizar a la gestión nacional por la falta de mantenimiento en la infraestructura vial. "Este es el resultado del abandono de las rutas nacionales por parte del Gobierno de Javier Milei. ¿Me repondrá las dos ruedas Milei?", cerró de forma irónica.

En una segunda publicación, Sylvestre dio más detalles sobre cómo ocurrió el incidente técnico. "Este es el que me acabo de morfar. Dos ruedas me reventó. Venía un camión adelante, me tapó y me lo comí. Es una ruta abandonada por el Gobierno de Javier Milei", reiteró mientras enfocaba el bache que causó el problema.