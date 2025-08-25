La Selección Argentina Sub-21 de Vóley sumó un nuevo e importante triunfo en el Mundial de la categoría al vencer a Indonesia por un ajustado 3 a 2. El encuentro, disputado este lunes, presentó parciales de 23-25, 27-25, 23-25, 25-20 y 15-13, demostrando la paridad y la intensidad del duelo.

El equipo argentino logró recuperarse en el marcador en dos ocasiones, mostrando resiliencia y realizando cambios estratégicos en la alineación titular para alcanzar la victoria. La ofensiva albiceleste estuvo liderada por Fausto Díaz, quien se consolidó como el máximo anotador del partido con 27 puntos.

Publicidad

La victoria también destacó la gran participación de los jugadores sanjuaninos en el plantel. Entre ellos, Bevilaqua contribuyó con 9 puntos cruciales para el equipo. Otros jugadores que sumaron significativamente al marcador fueron Ramos con 20 puntos, Molini con 10 y Herbsommer con 7. La formación inicial incluyó a Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1) y Besso (L) como líbero, con ingresos de Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9) y López (1).

Con este resultado, Argentina se posiciona por encima de Indonesia y Túnez en la tabla, lo que representa un paso fundamental para asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial, independientemente del resultado de su próximo partido.

Publicidad

El equipo cerrará la primera fase del torneo este martes a las 9 AM, enfrentándose a Italia, en un encuentro que definirá su posición final antes de las etapas eliminatorias.