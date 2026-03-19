Argentinos por la Educación renueva su liderazgo y busca profundizar su impacto en el sistema educativo

La organización Argentinos por la Educación anunció un cambio en su conducción que marca el inicio de una nueva etapa enfocada en consolidar y ampliar su trabajo en el país. A partir del 1 de abril, Víctor Volman asumirá como director ejecutivo en reemplazo de Ignacio Ibarzábal, quien dejará el cargo tras ocho años al frente de la institución.

Durante la gestión de Ibarzábal, la organización se consolidó como una referencia en el ámbito educativo, destacándose por la producción de datos, el impulso de campañas públicas y la articulación entre distintos sectores. En ese período, contribuyó a avances clave como el regreso a las aulas durante la pandemia, el fortalecimiento de los sistemas de información educativa y la instalación de la alfabetización inicial como una prioridad en la agenda pública.

El trabajo de la organización también permitió generar espacios de diálogo entre actores diversos, incluyendo especialistas, exministros y organizaciones de la sociedad civil. Iniciativas como el Acuerdo por la Educación y la Campaña Nacional por la Alfabetización fueron parte de este enfoque colaborativo que buscó mejorar los resultados del sistema educativo argentino.

En este contexto, la llegada de Volman apunta a dar continuidad a ese camino, con una mirada puesta en fortalecer el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. Hasta ahora, se desempeñaba como director del Observatorio de la organización, desde donde se convirtió en una de las voces más reconocidas en el análisis de datos educativos.

“El corazón de Argentinos por la Educación es una comunidad que trabaja con un propósito claro: que los chicos aprendan más”, expresó Ibarzábal al anunciar su salida, al tiempo que destacó el potencial de la nueva etapa que se abre con la designación de su sucesor.

Por su parte, Volman aseguró que asume el desafío con entusiasmo y subrayó la importancia del trabajo conjunto para impulsar mejoras sostenidas en la educación.

El cambio de liderazgo se produce en un contexto en el que la educación continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Desde la organización señalaron que el objetivo será mantener los ejes de trabajo actuales, pero redoblando esfuerzos para lograr un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes y en la calidad del sistema educativo.

Perfil del nuevo director

Víctor Volman es licenciado en Economía por la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cuenta con una maestría en Policy and Development Management de Georgetown University y es doctor en Educación por la Universidad de San Andrés. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el IIPE-UNESCO, además de ocupar roles clave en los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. También trabajó en el ámbito académico y es autor de diversos artículos especializados. Desde 2017 lidera el Observatorio de Argentinos por la Educación, área desde la cual impulsó el análisis de datos educativos para la toma de decisiones.

Gestión saliente y legado institucional

Durante sus ocho años al frente de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal lideró la consolidación de la organización como una de las principales referencias en materia educativa en el país. Bajo su conducción, se fortaleció la producción y difusión de datos clave para el debate público, se impulsaron iniciativas como el Acuerdo por la Educación y la Campaña Nacional por la Alfabetización, y se promovieron mejoras concretas como el regreso a la presencialidad tras la pandemia y el cumplimiento de los días de clase. Además, logró articular a actores de distintos sectores —gobierno, especialistas y sociedad civil— y expandir el impacto de la organización a nivel regional, posicionándola como un espacio central en la agenda educativa argentina.